皮包、褲袋的錢遭警方查扣列賭資　賭客成功翻盤

台中市清水分局今(109)年5月查獲一處麻將賭場，但楊姓婦人不甘皮包內的8萬元被警察列為賭資查扣，周姓賭客也不服褲袋內的1萬5千元遭警察當成賭資查扣，兩人提起異議，沙鹿簡易庭法官反覆詢問審理後，認為該皮包內的8萬元及褲袋內的1萬5千元無法証明為賭資，裁定該部份賭資撤銷。



