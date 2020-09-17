皮包、褲袋的錢遭警方查扣列賭資　賭客成功翻盤

台中市清水分局今(109)年5月查獲一處麻將賭場，但楊姓婦人不甘皮包內的8萬元被警察列為賭資查扣，周姓賭客也不服褲袋內的1萬5千元遭警察當成賭資查扣，兩人提起異議，沙鹿簡易庭法官反覆詢問審理後，認為該皮包內的8萬元及褲袋內的1萬5千元無法証明為賭資，裁定該部份賭資撤銷。
台中市警察局清水分局於今年5月18日在一處民宅查獲一桌麻將賭場，幾名賭客均依社會序維護法裁處罰鍰9千元，並沒入賭資，但楊姓婦人對警察將她皮包內約8萬元也列為賭資查扣相當不服氣，另名周姓賭客也表示他放在後側褲袋約1萬5千元被警察當成賭資查扣，也是不應該，兩人向法院聲明異議。
楊姓婦人說她被查扣87080元，但其中約8萬元是警察從她皮包內查扣的，而這筆錢是要用於家人醫療費的，不是要拿來賭博的；而周姓賭客被查扣20170元，周表示他放在褲袋內的錢是用於買菜及跟會的錢，兩人說詞前後雖有不一致，但法官去函警方詢問查扣款項的明確位置，警方也表示當時現場混亂，查緝員警已無法明確查覆金額分別係在何處查扣。
法官反覆訊問後，最後認為應以楊婦所稱伊遭扣案之現金87080元，其中8萬元是另有他用、周男遭扣案之現金20170元，其中15000元是另有他用等語為可憑採。全案裁定原處分楊婦賭資於超過7080元部分、周男賭資於超過5170元部分撤銷。