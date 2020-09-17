影／閱讀相伴　草湖國小有了綠建築「幸福圖書室」

歐德集團2020年與彰化縣芳苑鄉草湖國小、田中鎮大安國小及臺中市外埔區馬鳴國小合作，設置歐德集團第39至41座以環保綠建材為主的「幸福圖書室」，今（17）日在草湖國小辦理聯合啟用儀式，由草湖國小等3校分別以舞蹈－心花開、長笛表演與舞獅喜迎「幸福圖書室」落成。





彰化縣長王惠美說，歐德集團「取之於社會，回饋於社會」，捐贈環保綠建築打造幸福圖書館，15年來共捐贈偏鄉小校41所圖書館，未來希望達到100所的理想目標，今天捐贈彰化縣草湖國小、大安國小與臺中市馬鳴國小，圖書館經設計團隊改造之後採光明亮、色彩繽紛，希望藉此環境增加孩子們圖書閱讀的機會，充實更多知識。

歐德集團董事長陳國都表示，王縣長對彰化縣小孩子的教育非常重視，今日是歐德百閱捐贈第39至41座幸福圖書室，希望給孩子一個好的閱讀環境，自2005年開啟百閱公益計畫，目標為臺灣各地偏鄉學校建造100所以環保綠建材為主的「幸福圖書室」。

草湖國小因原本圖書室為拼湊的書架擋住空氣流通，造成潮濕及霉味，明亮度也不足，校長林昭青表示，閱讀可以讓孩子突破環境的限制並拓展視野，然而要讓孩子喜歡閱讀就要先讓他們喜歡走進圖書室。感謝歐德百閱公益計畫，讓草湖國小圖書室變得更舒適與溫馨，孩子們都非常期待來這裡，沉浸在閱讀的樂趣當中。