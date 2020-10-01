腿中風慘變「熟成火腿」 塗藥氣球擴張術免截肢

台中75歲徐伯伯長年抽菸，造成四肢周邊動脈狀態不佳，今年三月因腿部出現傷口赴醫治療後，因仍有殘餘血管狹窄問題，特別叮囑應再次回診，但徐伯伯自覺症狀緩解，便不以為意，直到半年後腿部發黑才嚇得趕緊就醫，確診為慢性周邊動脈栓塞，緊急透過緊急血管溶栓術打通血管，加上塗藥氣球使用，徐伯伯才免於截肢風險。

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟表示，患者為老菸槍，本身就是周邊動脈栓塞高風險族群，年初第一次因腿部有傷口就醫，當時治療後，症狀大幅改善，但因血管上游處仍有狹窄，需要再次治療，才能長期維持血流通暢，提醒務必回診追蹤，但患者自認有配合醫囑服藥，且通完血管後傷口順利癒合，便置之不理，直到日前因腿部發黑冰冷，才再度赴醫治療。

張育晟介紹，周邊動脈栓塞好發於老年人、體重過重、有心臟血管病史、腦血管疾病、三高、抽菸者，初期可能出現下肢間歇性跛行的現象，到了中晚期，即便短距離走路也會腳痛，必須休息才能緩解，平時也有痠麻和疼痛感，皮膚則會變紫或變黑，一旦出現下肢冰冷、患肢水腫、皮膚傷口久不癒合等情形，若無正確診斷治療，恐走上截肢一途。

張育晟指出，針對患者第二次腿部發黑的情形，藉由「經皮動脈整形術」（俗稱氣球擴張術）治療，在血栓溶解後，用塗藥氣球將藥物塗抹於患部，藥物會抑制血管內膜增生，防止血管再度狹窄，此術式手術傷口小、疼痛感低，治療後平躺休息數小時，就可以下床活動，通常住院1天即可出院。

張育晟建議，患有周邊動脈栓塞的患者，術後應穿包覆整隻腳的鞋子避免受傷，並選擇棉質襪有助保暖促進血液循環，此外，因阻塞的腳感覺較遲鈍，不適合使用電熱毯、暖爐或熱水袋，平時應勤擦乳液，加強腿部保濕，預防乾裂產生傷口。

張育晟提醒，因周邊動脈栓塞於疾病初期容易被忽略，建議具三高、抽菸等危險因子的民眾應定期檢查，並配合醫囑服藥，才能降低心血管疾病發生的機率。