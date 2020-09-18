2天2人踩空割傷　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

9月14及15日，高雄連續兩天發生道路側溝及水溝蓋因鏽蝕或受損，造成國小女童及鳳山一名男子踩空割傷的意外，高雄市議員黃捷表示，她已要求養工處儘速全面徹查水溝蓋狀況，並加速完成修繕工作，並誠徵市民朋友加入「怪獸水溝蓋糾察隊」，隨時回報水溝蓋損壞問題！





▲在鳳山區和平路、文苑街口的水溝蓋，養工處目前已經修繕完畢，現圍起來等待水泥風乾。（圖／黃捷服務處提供）