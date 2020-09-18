2天2人踩空割傷　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

9月14及15日，高雄連續兩天發生道路側溝及水溝蓋因鏽蝕或受損，造成國小女童及鳳山一名男子踩空割傷的意外，高雄市議員黃捷表示，她已要求養工處儘速全面徹查水溝蓋狀況，並加速完成修繕工作，並誠徵市民朋友加入「怪獸水溝蓋糾察隊」，隨時回報水溝蓋損壞問題！
黃捷認為，像這種「怪獸水溝蓋」在高雄無所不在，但這種事不應該發生，她已要求養工處儘速全面徹查，是否還有這樣年久失修、充滿鏽蝕的水溝蓋，應該要儘速汰換，若其他局處所屬的水溝蓋有破損或沒鎖好等情形，都應該趁此時一併檢討修復，不應讓市民暴露在這種危險之下。
高雄市長陳其邁今再強調，已要求工務局立即派工前往修復事發地點損壞水溝蓋並關切受傷民眾，並下令針對高雄市水溝蓋啟動全面清查及修復機制，市府各相關權責機關，包括水利局、養工處及區公所一週內完成清查，針對有立即危險者務必於一週修復完成！其餘如因更換溝蓋之規格不一，需考量廠商訂料及生產時間，最遲一個月內完成修復，期間也須做好安全防護措施。
對此，黃捷肯定市長的用心，急速就給予回應，目前發生意外的水溝蓋已用水泥修復，希望高雄市民未來不須水溝蓋的問題擔心受怕；黃捷也在臉書專業誠徵市民朋友加入「怪獸水溝蓋糾察隊」若發現住家附近的水溝蓋，有鏽蝕損壞等狀況，請與服務處聯絡或撥打1999回報。