中市府專委失言登門向蔡其昌道歉　盧秀燕：管教不好

台中市政府經發局專委黃于珊17日出席台電中火新建燃氣機組說明會，批評火力發電廠30幾年來，讓台中市民身受其害已久，並說「立法院副院長蔡其昌父親也是肺癌走的」的發言，引發綠營不滿，今(18)日市長盧秀燕受訪表示，的確是失言，她自己管教不好，要求黃于珊向副院長道歉，她也有責任，她也向蔡副院長道歉。



