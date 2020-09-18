中市府專委失言登門向蔡其昌道歉　盧秀燕：管教不好

台中市政府經發局專委黃于珊17日出席台電中火新建燃氣機組說明會，批評火力發電廠30幾年來，讓台中市民身受其害已久，並說「立法院副院長蔡其昌父親也是肺癌走的」的發言，引發綠營不滿，今(18)日市長盧秀燕受訪表示，的確是失言，她自己管教不好，要求黃于珊向副院長道歉，她也有責任，她也向蔡副院長道歉。
對此，蔡其昌辦公室幕僚蔡克斯表示，不會去追究，盼市府團隊發言能謹言慎行，也感謝各界的關心。
台電在中市龍井區福興宮前舉行新建燃氣機組說明會，經發局專委黃于珊表示，市府一貫立場就是新建機組的同時，應將1到4號機組拆除，否則原本的10部燃煤機組加2，就變成世界第一大的發電廠，她指出火力發電廠30幾年來，有多少鄉親健康出問題，立法院副院長蔡其昌的父親也是肺癌走的，台中市民身受其害已久，硬把死因怪罪給火電廠，遭市議員陳世凱痛批，「政治炒作到沒人性」。
盧秀燕今出席「2020創意台中」開幕式，針對經發局專門委員發言不妥一事，盧秀燕表示，這的確是個失言，所以第一時間她知道消息後，她責備了黃于珊，是嚴重的失言，也要求她一定要道歉，黃于刪也覺得對家屬很抱歉，因此今一大早黃就登門向副院長道歉。
盧秀燕強調，管教不好，她也有責任，她也向副院長蔡其昌道歉，市府團隊在外的失言，她也要概括承擔，感謝蔡其昌的寬宏大量，此事也是市府團隊一個教訓並要記取。