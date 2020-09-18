台南加碼送第2間房子無著落　黃偉哲撂狠話

第二屆「2020台南品味週」，今（18）日舉行開幕式，台南市長黃偉哲親蒞剪綵表示，對於加碼的第2間房子，目前正在積極尋找，可以向大家保證，絕不會食言，若最後真的找不到適合的，「3房1廳也只好買了」。





黃偉哲指出，台南品味週含括食衣住行等各類優良商家及產品，希望振興券的商機能用在台南品味週，竭誠歡迎民眾踴躍參觀選購，目前為止，三倍券的消費金額已突破22億，令人出乎意料，原先預期10月底才會突破20.8億，結果9月16日就已突破22億，這也讓第2棟房子的籌措有些措手不及，但請大家勿需擔心，南市府絕不會食言。



▲台南品味週含括食衣住行等各類優良商家及產品，黃偉哲希望振興券的商機能用在台南品味週，竭誠歡迎民眾踴躍參觀選購。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.18） 黃偉哲說，第2間房子的選擇區域在九分子重劃區、台南科工區及南科、永康，近來因台南房市不錯，要找到適合條件的餘屋不容易，正在積極尋找，但可以向大家保證，若最後真的找不到，「3房1廳也只好買了」。





工商時報社長陳國瑋表示，2020台南品味週原本在今年5月就要辦，因疫情影響，延至9月才辦，但今年參展攤位超過400個攤位，相較去年更大幅增加，此展為五展合一的展覽，包括台灣茶產業博覽會、台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台南戶外休閒用品展、台南汽車大展。



除五大主題展區外，還有台南市政府兩大主題館、二輪車專區、生技醫美保健區、品味生活區等，展覽內容精彩豐富，是今年南部跨產業、最大規模的消費性展覽；入場免消費就可抽萬元溫泉住宿券，另有上千件臉書分享禮免費大放送。





南市府為台南會展產業加持，展期設有「台南市政府經發局主題館」的台南伴手禮名店和觀光工廠等19家業者、「台南市政府農業局主題館」各區農會的優質農特產品，配合「振興三倍券，台南好禮月月抽」活動，帶領台南業者力拚中秋節採購商機。



▲台南品味週為五展合一的展覽，包括台灣茶產業博覽會、台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台南戶外休閒用品展、台南汽車大展。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.18） 配合防疫措施，進場採實聯制、戴口罩、量額溫，每位進場者不用消費，即可獲得摸彩券，展期凡於南紡世貿打卡分享臉書貼文，即可現場抽好禮，包括隨身杯、立體茶包、防曬安全帽鏡片、酸痛貼布、膠原蛋白糖、馬告冬瓜茶、代駕優惠券等上千件，每日限量，送完為止。





展期9月18日至21日，每日展出時間上午10點至下午5點，更多優惠可至臉書「台南品味週」、「南紡世貿展覽中心cecn-工商時報」官網查詢。



