雲嘉南規模最大「針感紋身嘉義展」　文創園區登場

嘉義文創園區9月18日至20日由嘉義在地青年「神韻刺青」辦理今年唯一、雲嘉南首次規模最大的「針感紋身嘉義展」，超過百位刺青師齊聚一堂，並有台灣饒舌嘻哈團體「玖壹壹」與DJ昆娜演出，18日開幕當天還有知名進口跑車車友遊行嘉義市區，接續於園區展開嘉義第一次跑車展，巿長黃敏惠也到場致意，歡迎民眾一起來欣賞刺青紋身之美。
為期三天的刺青展，主辦單位「神韻刺青」邀請來自全台各地一百多位的刺青好手與模特兒共襄盛舉，讓嘉義市民能夠近距離了解、欣賞刺青藝術的多種樣貌與獨特的美。高手群聚的紋身競賽，更將頂尖刺青師的作品在舞台上展示、大放異彩。
此外，台灣饒舌嘻哈團體玖壹壹與DJ昆娜也將帶來精采表演，9月18、20日DJ昆娜、19日玖壹壹盛大登台，喜歡他們的觀眾絕對不能錯過，除了熱鬧精彩的演出，展會會場內也設置靜態畫作展區，讓觀眾欣賞台灣知名影像詩人藝術家陳志駒以及神韻刺青主辦人曾昱傑先生的精湛作品。
民眾除了可以在展覽中觀賞各式各樣風格的刺青作品，更可與現場刺青師預約刺青設計圖案，歡迎熱愛刺青紋身藝術的民眾18日至20日至嘉義文創園區感受嘉義市的無限魅力及刺青文化的藝術之美。
為了讓刺青展更盛大豐富，主辦單位特別邀請知名進口跑車的車友們於18日早上遊行嘉義市區，讓嘉義市民一睹名車聚集風采。