雲嘉南規模最大「針感紋身嘉義展」　文創園區登場

嘉義文創園區9月18日至20日由嘉義在地青年「神韻刺青」辦理今年唯一、雲嘉南首次規模最大的「針感紋身嘉義展」，超過百位刺青師齊聚一堂，並有台灣饒舌嘻哈團體「玖壹壹」與DJ昆娜演出，18日開幕當天還有知名進口跑車車友遊行嘉義市區，接續於園區展開嘉義第一次跑車展，巿長黃敏惠也到場致意，歡迎民眾一起來欣賞刺青紋身之美。





▲雲嘉南規模最大「針感紋身嘉義展」18日於文創園區開展。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.09.18）

▲民眾可與現場刺青師預約刺青設計圖案。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.09.18）