權利車糾紛2度到車行開槍、縱火　老闆朋友急救援

劉姓男子因購買權利車糾紛，前(107)年間兩度揪眾持槍前往台中市一家汽車修配廠滋事，第一次前往時教唆林姓同夥射擊天花板示威，第二次前往時還點燃一張張衛生紙扔進廠房逼迫被害人出面，並持槍及鐵棍毆打被害人，台中市刑警大隊據報將一干男子依槍砲等罪逮捕。



