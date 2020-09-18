中市首創「長照即時通APP」　衛生署大加讚許有意跟進

台中市政府衛生局今日舉行「長照即時通App」啟動儀式，藉由創新整合性服務，讓長照資訊即時公開及e化便民，全國首創利用APP查詢核定項目、長照服務紀錄及額度服務，讓使用者更能掌握長照服務使用資源，並有效運用，連衛生署都稱讚，有意跟進。





▲中市首創「長照即時通APP」 ，長照服務更升級，今天正式啟動。(圖／金武鳳攝，2020.9.18)