中市首創「長照即時通APP」　衛生署大加讚許有意跟進

台中市政府衛生局今日舉行「長照即時通App」啟動儀式，藉由創新整合性服務，讓長照資訊即時公開及e化便民，全國首創利用APP查詢核定項目、長照服務紀錄及額度服務，讓使用者更能掌握長照服務使用資源，並有效運用，連衛生署都稱讚，有意跟進。
衛生局長曾梓展表示，臺中市長照即時通App建構，是為了讓銀髮族、失能者及家庭照顧者輕易上手，透過簡單的操作介面設計，有「公佈欄」、「費用表格」、「長照服務地圖」、「進度查詢」等功能，除可即時查詢長照服務資訊外，也能透過「線上申請」、「衛福部長照專線」方式，申請長照服務，相當便利。
衛生局說明，目前已使用長照服務民眾，只要登入APP帳號後，即可一指瀏覽長照服務紀錄、查詢核定項目及額度，並隨時掌握服務使用情形，如遇有緊急狀況，也可透過APP直接聯絡個案管理員，在線上即時解決案家問題，提供「長照一站式」服務。
APP使用者阿祥現身說法，現場分享使用心得，直誇太方便了！阿祥家中有中風奶奶，他說，以前想要查詢長照服務資訊或額度，只能透過衛生局照管專員協助，很麻煩；自從使用長照App後，有什麼問題，自己隨時可以線上查詢，機動性強，又簡省人力。
今天正式啟動的「長照即時通App」，除了設計貼心、操作簡單外，還有長照資源地圖，可以查詢住家附近的長照ABC資源，也能透過APP跟個管員聯繫及撥打長照專線1966來申請服務，方便又好用，難怪衛生署獲悉大為稱讚，表示將跟進建置。