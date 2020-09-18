睡不好恐增失智風險　高醫智慧病房助改善睡眠品質

現代人生活壓力大，常有睡眠障礙，一名72歲李老先生睡覺時，常常咒罵個不停、拳打腳踢，經診斷其睡眠障礙與神經退化性疾病有關，而且病情已進展成包括失智、巴金森氏症及視幻覺的「路易體失智症」。





高醫副院長吳文正表示，「失智症」與「失眠」的關係非常密切。李老先生晚上睡覺時，常口出惡言、有時還轉身打老婆；平時反應遲鈍、動作緩慢、也經常跌倒；偶爾還會看到死去的親友找他，竟隨著夢境走出屋外，隔天才被警察找回來，經診斷是罹患「快速動眼期行為障礙症」，為腦幹控制快速動眼期的中心退化所致，所幸這種睡眠障礙已可使用低劑量藥物控制，提醒家屬隨時注意病人狀況。



▲ 「失眠」和「失智」的關係陸續被研究出來。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.18） 高醫神經部主任徐崇堯表示，「失眠」和「失智」的關係陸續被研究出來，2019年歐洲神經醫學會雜誌發表指出，「阻塞型睡眠呼吸中止症」在75歲以上失智症老人中比例高達9成，比一般成年人2成5高出許多。





醫師謝正芳指出，「阻塞型呼吸中止症」患者睡覺時腳趾或手臂會不由自主規律抽動，可能導致睡眠中斷、失眠或白日嗜睡等情形；「不寧腿症候群」患者睡覺時也會有睡眠週期性肢體抽動。





高醫神經部特別成立「睡眠健康促進智慧病房」，幫助病人改善睡眠品質，醫師蔡君儀說，使用「陽壓呼吸器」治療輕中度失智和併睡眠呼吸中止症的患者，在語言學習、記憶力以及執行能力上有部分進步，也能改善睡眠品質、延緩認知功能下降。



