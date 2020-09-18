台南學甲爐碴案　環保局主動函報南檢調查

台南學甲爐碴案引發各界高度關注，今（18）日台南市環保局主動檢具案卷資料，函報台南地檢署全力配合偵辦，以釐清事實，環保局局長謝世傑再次重申，對本案採取快速的行政措施，裁罰明祥馨公司並限期清理完畢，環保局自始至終均依法行政，絕無外傳袒護業者之情事。
環保局檢具的案卷資料包括，環保局歷次採樣驗證檢測資料、環保署公告檢驗方法、經濟部公告爐碴再利用管理方式，以及目前外界所關心之地點位置地號。
針對學甲區大灣段農地（1746、1747、1748）遭掩埋爐碴一案，環保局於109年8月25日函文，責成明祥馨公司必須在180個工作天內清理完畢。
明祥馨公司於109年9月4日進埸開挖，清理進度至9月18日止，已達870餘公噸，環保局每日派員至現場監督、管控清運至合法之暫置區，且每清運1,000公噸就隨機抽樣檢測1次，直至清理完畢；所有清理出來的爐碴，業者必須提報合法去化流向後，始得離場。
謝世傑指出，外界高度關切里長李新進及環保團體指陳之地點，環保局已積極展開相關行政調查，工業區堆置爐碴再利用產品部分，環保局將再進一步檢視，行為時經濟部公告附表所列之爐碴再利用及管理方式，並知會權責機關，以了解是否符合相關法規之規定，如查獲不法情事，一切依法辦理。
謝世傑強調，環保局全力配合並提供相關案情資料，協助台南地檢署偵辦，清理過程也將繼續管控，歡迎關心本案之民眾共同監督。