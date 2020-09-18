台南學甲爐碴案　環保局主動函報南檢調查

台南學甲爐碴案引發各界高度關注，今（18）日台南市環保局主動檢具案卷資料，函報台南地檢署全力配合偵辦，以釐清事實，環保局局長謝世傑再次重申，對本案採取快速的行政措施，裁罰明祥馨公司並限期清理完畢，環保局自始至終均依法行政，絕無外傳袒護業者之情事。



