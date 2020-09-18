後疫時代拼經濟　「台灣美食嘉年華」60名店搶優惠

後疫情時代拼經濟，由經濟部商業司在全台北中南舉辦的「台灣美食嘉年華」巡迴活動，今天起一連4天在台中國際展覽館登場，號召全台60家美食好物參展，想吃美食不需全省跑透透，消費滿600元還可參加「你消費、我養你」抽獎，有機會獲得1年份餐券。





今天起登場的「台灣美食嘉年華」，為方便民眾逛街，

集合了排隊佳餚美飲、百年傳承伴手禮及Taiwan No.1的滷肉飯等60家特色美食好物，包括賣到斷貨的林聰明沙鍋魚頭、石研室月月見香腸飯及囝仔郎肉粥鮮蚵滷肉飯，台中夜市必吃激旨燒鳥串燒、炳叔烤玉米，辛發亭蜜豆冰、甲文青半熟檸檬青及布萊恩媚娘紅茶等，走一趟國際展覽館，一次嘗個夠。

▲「台灣美食嘉年華」今天在台中國際展覽館登場，60名店搶優惠，首日即吸引大批人潮。（圖／金武鳳攝，2020.9.18)

中秋節即將到來，民眾吃飽喝足還可順手張羅秋節禮品，台中知名糕餅店陳允寶泉、阿聰師，還有熱騰騰2020米其林餐盤的金悅軒醬料禮盒、五星級飯店涵碧樓月餅等，送禮自用兩相宜，憑3倍券消費還有優惠。





經濟部商業司振興餐飲消費加倍奉還，2020剛獲得米其林餐盤推薦的森鐵板燒、無敵湖景的涵碧樓、綠園道商圈第一排的金典酒店、海港城等近10萬元的餐券等你抽，只要在現場消費滿600元，就能參加「你消費，我養你」抽獎活動，一年（12張）、半年（6張）、一季（3張）餐券，讓你在防疫新生活中，同樣有機會享受一整年五星級大餐。



