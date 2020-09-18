嘉義縣長翁章梁推薦　初秋這樣玩嘉義

嘉義縣長翁章梁在涼爽的初秋，透過臉書FB「慢遊嘉義」粉絲專頁，推出「天涼好個Chill」初秋遊程，翁章梁建議慢遊嘉義就從知名的觀光工廠開始，到鵝肉一條街、故宮南院，以迄布袋觀光漁市吃生猛海產，有吃有喝又有文化學習。
翁章梁表示，嘉義縣的平原地區，有許多知名的觀光工廠，如觀光酒廠、卡普秀醫美、旺萊山及金桔等，不僅能旅遊，又能藉旅遊時機選購中秋伴手禮，更可以讓小朋友體驗最喜歡的DIY，既好吃好玩又好拍。
翁章梁說，想拍出令人羨慕的偽出國網美照，民雄的中正大學、星巴克咖啡館是全台最美及網路超火紅的景點，喜歡美食的遊客，可以到新港奉天宮前的新港魅力商圈，不只有美味鴨肉羹、粉圓冰，還有媽祖認證的豬腳飯等，全部都是銅板價「俗擱大碗」。
翁章梁說，也可以騎腳踏車漫遊「朴子溪自行車道」、牽手漫步「苦楝樹綠色隧道」，無時無刻的感受浪漫秋日；10月4日前，可以夜遊「光雕藝術季」的布袋高跟鞋教堂，海風長堤漫步吹涼風，欣賞燈光倒影之美。
文化觀光局長許有仁指出，這時節嘉義除平原、海區熱門觀光景點外，推薦遊客上山到梅山太興，欣賞每年8到10月季節限定、全台唯一且超壯觀的「萬鷺朝鳳」生態奇景，看成千上萬隻的黃頭鷺在空中變化隊形的畫面，彷彿是翻飛的小白龍；到海區的布袋觀光漁市，一次爽買、品嚐新鮮肥美的帶殼牡蠣、活跳龍蝦、Q彈有勁魷魚。
縣府推薦遊程：DAY1：旺萊山→金桔觀光工廠→中正大學→民雄星巴克→民雄火車站鵝肉一條街→新港奉天宮→板陶窯→頂菜園→住宿，DAY2：苦楝樹綠色隧道→蒜頭蔗埕文化園區(朴子溪自行車道)→故宮南院→配天宮→鰲鼓溼地→東石漁人碼頭→高跟鞋教堂→布袋觀光漁市。