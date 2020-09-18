嘉義縣長翁章梁推薦　初秋這樣玩嘉義

嘉義縣長翁章梁在涼爽的初秋，透過臉書FB「慢遊嘉義」粉絲專頁，推出「天涼好個Chill」初秋遊程，翁章梁建議慢遊嘉義就從知名的觀光工廠開始，到鵝肉一條街、故宮南院，以迄布袋觀光漁市吃生猛海產，有吃有喝又有文化學習。





▲六腳鄉朴子溪南岸苦楝燧道，享受浪漫初秋。(圖／記者陳惲朋攝，資料照）