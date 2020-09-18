吳澤成視察「向海致敬」業務　壯圍鄉親肯定成效及作為

行政院政務委員吳澤成今（18）日返回故鄉宜蘭視察「向海致敬」執行情形，當他抵達第三站壯圍鄉東港榕樹公園時，受到壯圍鄉長沈清山及多位民意代表熱烈歡迎，他們除了肯定「向海致敬」業務讓壯圍海灘變得比以往乾淨許多，也稱讚吳澤成是難得的「清官」。





▲壯圍海灘難得這麼乾淨。（圖／記者李清貴攝,2020.09.18)