吳澤成視察「向海致敬」業務　壯圍鄉親肯定成效及作為

行政院政務委員吳澤成今（18）日返回故鄉宜蘭視察「向海致敬」執行情形，當他抵達第三站壯圍鄉東港榕樹公園時，受到壯圍鄉長沈清山及多位民意代表熱烈歡迎，他們除了肯定「向海致敬」業務讓壯圍海灘變得比以往乾淨許多，也稱讚吳澤成是難得的「清官」。
行政院推動「向海致敬」業務，蘇貞昌院長責成政務委員吳澤成負責督導，吳澤成今天返回故鄉宜蘭視察是項業務，第三站抵達壯圍鄉東港榕樹公園，首先聽取林務局羅東林管處及第一河川局簡報，接著吳澤城詢問地方對於這項業務有何意見及看法，壯圍鄉長沈清山表示，中央推動「向海致敬」相當成功，因為這項政策，現在公所與林務局、東北角風管處共同出人力進行常態性淨攤，效果非常好，整個海岸線幾乎沒有垃圾，他建議可以在每個河口多補助一個人力，因為壯圍地處蘭陽溪出海口，縣內11個鄉鎮的垃圾最後都匯集到壯圍海邊，人力多一點，這項政策會更具成效。
壯圍鄉民代表會副主席林萬固表示，壯圍海邊百年來沒有這麼乾淨過，他建議可以在濱海自行車道多設幾支監視器，讓偷倒垃圾的不肖業者無所遁形，新南村長葉慶文表示，維持海灘乾淨要從源頭做起，他同時盛讚吳澤成是「清官」，今天才會有這麼多的地方人士到場。
對於地方的意見，陪同的林務局及第一河川局人員都表示會給予協助，林務局副局長還透露，因為固定的監視器容易被破壞，現在該局在易被偷倒垃圾的防風林都設置隱藏式監視器。
聽完地方意見後，吳澤成表示，很感謝水利署的協助，才有現在的東港榕樹公園，他說，以前在宜蘭縣政府時，要處理海岸垃圾的問題，中央都沒有給資源，現在中央重視這個問題，地方也要配合，之後對於地方的表現也會考核，希望大家共同努力，一起打拼讓海岸更乾淨。