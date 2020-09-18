影／員林市交通要道　黃金帝國前增設交通安全號誌







員林市區交通要樞，因缺乏交通號誌，經常發生交通意外事故，造成車毀人傷，員林市長游振雄說，員林中正路與民權街口，是南來北往通過員林的必經之路之一，平時大小車流量多，且中正路上車輛車速都不慢，該路口1年大小車禍平均發生7起左右。

▲員林中正路與民權街口，是員林火車站前黃金地段，平時車流量大，但該路口卻連一支紅綠燈都沒有。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.18）

員林中正路與民權街口，是員林火車站前黃金地段，上方坐落員林知名地標黃金帝國，平時車流量大，但該路口卻連一支紅綠燈都沒有，經公所向警察局反映，終於在路口增設紅綠燈，預計23日驗收後啟用，附近居民表示，盼了許久終於裝設，也希望能有效減少事故發生。

員林中正路與民權街口，是南來北往通過員林的必經之路之一，平時大小車流量多，且中正路上車輛車速都不慢，也因沒有交通號誌，時常讓民權街口欲轉出到中正路上的民眾，卡在民權街上許久，造成後方車輛回堵，民眾都得趁沒車時，冒險加速通過。

▲經公所向警察局反映，終於在路口增設紅綠燈，預計23日驗收後啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.18）

附近居民抱怨不斷，在市長游振雄、市民代表張偉傑、議員涂俊任等人邀集下，縣警局及公所等單位到現場會勘，決議在二路口共增設5支三色號誌紅綠燈，希望能有效降低事故發生率，市民代表張偉傑說，設置紅綠燈前有向附近住戶協調取得同意書，今順利完成附近居民都很高興。

員林市公所秘書賴冠宇說，紅綠燈將在23日驗收後啟用，相關標誌標線及號誌用電也已經在申請當中；而民眾擔心紅綠燈設置後將增加民權街路口回堵，員林交通隊則回應，會隨時進行監控調整，給民眾一個便利安全快速的道路使用環境。