響應國際無車日　600民眾邁步健行宣示守護空品

響應9月22日國際無車日，台中市政府環保局今日號召逾600市民，由副市長令狐榮達帶頭，以步行健走方式落實低碳交通，宣示台中市提升空氣品質決心，並藉此呼籲民眾多搭乘大眾運輸、步行、自行車，減少使用自用車輛，降低移動污染源排放廢氣量。
配合第二屆「國際無車日」，市府自8月展開一系列宣導活動，包括「大眾運輸抗空污執『子』之手作伙行」活動、及每週完成指定低碳通勤任務的「1週1天無車低碳通勤」活動等，讓國際無車日逐步落實在民眾生活中。
環保局代理局長陳宏益表示，移動污染源排放佔中市PM2.5排放量29%，經過市府及市民努力，台中市空氣品質不良(AQI>100)天數統計至8月份，較去年同期減少5天；PM2.5濃度部分，1至8月PM2.5平均濃度為15.8微克，較去年同期17.1微克，改善1.3微克，顯示各項空品改善政策持續發揮成效。
此外，今年起，台中市政府將9月份訂為「守護空氣品質宣導月」，聯合10個局處共同推動，包括環保局「空品感測物聯網初登場」、文化局「市立圖書館無紙化電子書推廣活動」、民政局「拜拜有誠心，好兄弟一起做環保」、交通局「台中電動公車換新裝」、農業局「稻草勿露天燃燒宣導會」、教育局「天然空氣清淨機製作研習」、觀光旅遊局「2020自行車嘉年華」，運動局「太平區生活環保運動健行」，及經濟發展局的「台中節能工作坊」等，一系列活動將陸續登場，歡迎民眾踴躍參加。
今日登場的國際無車日響應活動，包括台中市副市長令狐榮達、環保署空氣品質保護及噪音管制處副處長徐淑芷、市議員黃仁、新平里長李良仁、大石里長吳忠華、鵬程里長陳文聿均到場參加，大家邁步向前走，以行動宣示提升台中空氣品質決心。