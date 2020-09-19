桃市府邀約民眾「逗陣來健走」　展開無菸新生活

桃園市政府衛生局於今(19)日在龍潭高中舉辦「2020逗陣來健走 無菸新生活」活動，邀請民眾走出戶外，體驗龍潭埤塘風光，更希望能鼓勵癮君子放下手中的菸，呼吸新鮮空氣。
活動現場由李憲明副市長帶領民眾共同參與拒菸聯合宣示，本次健走活動結合宣導五大健康主題，包括「高齡營養」、「長照服務補助權益」、「網路成癮」、「適齡及高齡孕產守則」及「孕產婦心理健康」，透過衛教宣導相關健康知識議題、權益及諮詢管道，增進民眾身心健康並了解自身權益以及可運用的資源。
衛生局王文彥局長說，今年致力於推動五大健康議題，在「高齡營養」的部分，推廣長者認識「我的餐盤」，了解每餐6大類食物均衡飲食，落實「三好一巧」飲食原則，包括「吃得下」、「吃得夠」、「吃得對」及「吃得巧」；接著在「長照服務補助權益」方面，提醒家中有長輩使用長照服務的市民「住宿式機構使用者」最高補助6萬元及「長期照顧特別扣除額」最高12萬元的稅額抵扣﹔「網路成癮」方面，呼籲青少年及民眾特別重視「網路與手機成癮」傷害，提升自我察覺敏感度，並適時尋求協助；此外，在「適齡及高齡孕產守則」方面，提倡適齡生育的益處及了解高齡產婦孕期注意事項；最後在「孕產婦心理健康」，協助孕產婦及其家人了解孕產婦身心變化，若發生產後憂鬱症可撥打1925安心專線求助。
衛生局表示，桃園是一個充滿活力的健康城市，透過龍潭健走，期讓市府與市民共同努力實現「無菸新生活 桃園GO健康 市民GO幸福」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！