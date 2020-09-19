「瘋開學」3C產品一元競標　對折價成交超划算

瘋開學，臺中市電子街商圈今天舉辦「開學季一元競標，新C望」活動，號召電子街店家提供3C產品近百項競標；有超人氣的15.6吋筆記型電腦、藍牙繪圖板、耳機及電競系列產品等，吸引許多搶便宜民眾參與競標，由於使用500元3倍振興券支付者，當場還能多折扺100元，讓得標民眾大呼超划算。





臺中電子街行人徒步區是全國唯一以電子零售業為主題的商店街， 區內聚集眾多電子、電腦、電料、通訊等行業，不同於連鎖型的電子商場，這裡的商店都是老闆親自坐鎮，對於消費者的疑難雜症都能迅速給予專業解答，深獲消費者信任，年輕學子更愛來淘寶撿便宜，與光華商場並列臺灣兩大電子資訊發散據點。



▲台中市電子街商圈舉辦「瘋開學」3C產品一元競標，成交價約為原價打對折超划算。（圖／金武鳳攝，2020.9.19) 為了回饋消費者，電子街商圈每年依據不同主題辦理一元競標活動，今年的活動選在開學季，方便年輕學子補給開學用品，手氣好的，還能競標搶到便宜，電子街商圈主委楊菘渾霸氣表示，電子街競標活動，絕對是消費者購買電子產品最優惠時機，不用等到百貨周年慶，就能用超划算價格買的便宜又開心。





活動於下午2時登場，由經發局副局長李逸安主持，首拍PHILIPS桌上型電腦27吋螢幕，由千元起跳，為炒熱氣氛，李逸安由主持人走進觀眾席參與競標，以三千元競標成功，為競標活動開市，接著又拍賣空拍機、空氣清淨器等拍品，平均成交價約為原價打對折，吸引超多民眾湧入競標撿便宜，競爭熱烈。





為推廣電子支付108年度辦理競標活動時，得標民眾使用電子支付可享拍賣價九折優惠；今年則搭配政府振興券提供民眾額外優惠，希望能結合政策炒熱話題。















