中秋烤肉要健康？嘉縣長翁章梁建議原型肉、新鮮少加工

中秋節即將到來，民間傳統都會在秋節前後辦烤肉歡渡。嘉義縣政府衛生局為讓民眾不因烤肉影響身體健康，今天到東石國小進行複合式健康篩檢時，透過話劇叮嚀提醒鄉親，烤肉如何準備食材？如何準備烤肉醬？才能滿足口慾，又能享受美食與健康。





▲衞生局人員透過話劇演出提醒鄉親，慎選中秋烤肉食材，搭配蔬菜顧健康。(圖／嘉義縣政府提供）