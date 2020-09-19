中秋烤肉要健康？嘉縣長翁章梁建議原型肉、新鮮少加工

中秋節即將到來，民間傳統都會在秋節前後辦烤肉歡渡。嘉義縣政府衛生局為讓民眾不因烤肉影響身體健康，今天到東石國小進行複合式健康篩檢時，透過話劇叮嚀提醒鄉親，烤肉如何準備食材？如何準備烤肉醬？才能滿足口慾，又能享受美食與健康。
嘉義縣政府今(19)日到東石辦社區複合式健康篩檢，將醫院搬到社區似的，出動多款行動醫療車及400位醫護專業人力，為鄉親進行40多項免費篩檢，就是要讓鄉親全套健檢一次到位，對即將到來的中秋節，民眾傳統多會以烤肉的方式歡渡中秋，衞生局人員則透過話劇演出叮嚀鄉親，慎選烤肉食材，不要只是大魚大肉，還要搭配蔬菜顧健康，用健康來維持高品質的生活。
縣府建議，烤肉食材以原型、新鮮、少加工為原則(如甜不辣、香腸、米血等)；烤肉醬則以1：1稀釋，適當減鹽，以免太｢鹹｣，也可用「撒」代替「抹」醬，尤其記得搭配蔬菜營養更均衡，醃肉時可以蘋果、鳳梨、檸檬天然食物增加風味來代替醬油、鹽及糖，享用美食分食不過量，滿足口慾又能得到健康。
翁章梁縣長表示，中秋節是開心團聚的日子，月餅、柚子、烤肉傳統不能少，但要遵守營養師｢原型、新鮮、少加工｣的提醒，善用｢淺嚐、分享｣原則，嘉義農產新鮮優質，東石鮮蚵、海鮮是中秋烤肉必備，一定要記得搭配在地蔬菜、水果，再享用阿里山茶，中秋就可以吃的營養均衡無負擔，健康又安心。