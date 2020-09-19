歡慶運氣臨門30年　中油永安液化天然氣廠辦寫生園遊會

台灣中油公司天然氣事業部為慶祝永安液化天然氣廠進口液化天然氣第30週年，今(19)日在高雄市永安區永安宮及三角公園，舉辦寫生比賽、敦親睦鄰園遊會及慶祝活動，以見證台灣能源轉型的歷史。





▲中油天然氣事業部慶祝永安液化天然氣廠進口液化天然氣30週年，舉辦寫生比賽及園遊會活動，由中油公司總經理李順欽主持。(圖／記者黃守作攝，2020.09.19)