歡慶運氣臨門30年　中油永安液化天然氣廠辦寫生園遊會

台灣中油公司天然氣事業部為慶祝永安液化天然氣廠進口液化天然氣第30週年，今(19)日在高雄市永安區永安宮及三角公園，舉辦寫生比賽、敦親睦鄰園遊會及慶祝活動，以見證台灣能源轉型的歷史。
台灣中油公司天然氣事業部慶祝永安液化天然氣廠進口液化天然氣第30週年活動，是由中油公司總經理李順欽與永安液化天然氣廠廠長李熙文共同主持。
中油公司總經理李順欽在致詞時表示，永安液化天然氣廠為台灣第1座液化天然氣專用接收站，在世界147座天然氣接收站中，依建廠時間排序第26名，民國79年進口第1船液化天然氣，開啟台灣民生、產業使用液化天然氣新頁，對整體生活及經濟等有相當大的影響和意義。
李順欽指出，永安液化天然氣廠於73年動工興建，79年完工啟用，除填海建站，還包括站區輸儲及長途輸配氣等設備，而過去30年來，永安廠穩定供應台灣天然氣需求，見證台灣能源轉型的歷史，展望未來，永安廠已陸續進行碼頭、港埠更新計畫，並將增建儲槽，在能源轉型重要時刻，提供台灣穩定且安全的氣源。
台灣中油公司天然氣事業部永安液化天然氣廠廠長李熙文說，此次慶祝該廠進口液化天然氣第30週年，首度跨出廠區舉辦運氣臨門30週年─敦親睦鄰園遊會及寫生比賽，除有100個在地特色攤商參與園遊會，以及鄰近國中小學生前來寫生外，並邀請高雄市維新國小舞獅隊為活動開場，社區舞蹈表演及民眾歡唱穿插其間，氣氛相當熱鬧。