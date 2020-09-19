影／和美街長宿舍開幕　嶄新之姿重現昔日風華

見證了和美鎮重要歷史發展、搭載許多老和美人記憶的和美街長宿舍，經過重新整修，在今年7月竣工，配合每年9月第3個週末的古蹟日，選在今（19）日舉辦「和美街長宿舍風華再現」開幕儀式，以嶄新之姿，重現昔日風華與文化資產之美。
彰化縣長王惠美指出，和美街長宿舍的歷史可追溯至日治時期的「和美線警察官吏派出所」，為和美線警務與地方行政合一的機關，大正9年(1920年)改設為和美庄，並於數年後建成和美庄役場，原和美線辨務署首長(庄長)行政機關則移至庄役場，原建物空間內容則改為警察事務機構及庄長與警察宿舍。
王惠美表示，當地的耆老曾說，和美鎮第二任民選鎮長也曾在宿舍居住3年，昔日街長宿舍前面有一條糖廠的鐵道及車站，許多和美人無論是上學或是上班都在這裡搭五分仔車通勤，是老和美人甜蜜的歷史記憶。
開幕活動中，有一系列以和美街長宿舍故事為背景的活動，靜態歷史照片、警察文物展覽，及「警探神槍手」趣味競賽、「良民證」集章活動；更首度開放昔日警衛森嚴的拘留所，讓民眾進入體驗打卡，還有「良民拘留所」打卡分享闖關、電動小警車體驗、古蹟主題日茶席、彰物市集─彰化文創手作及紀念品等活動。
王惠美說，縣府在民國97年將和美街長宿舍登錄為歷史建築，向文化部爭取工程經費2,400萬元，加上縣府編列配合款1600萬元，修復工程總經費共4000萬元，經過修復、活化，未來希望透過點線面的串聯、委託專業團隊管理，成為和美鎮輕旅行的重要景點之一，以及鎮民休閒的地方。
和美鎮長阮厚爵說，這裡是離市區最近的歷史建築物，卻因荒廢，影響到和美市容，非常感謝縣府的大力支持，讓和美街長宿舍從原本的髒亂點變成文創地點，讓和美的街景充滿文化氣息。