影／和美街長宿舍開幕　嶄新之姿重現昔日風華

見證了和美鎮重要歷史發展、搭載許多老和美人記憶的和美街長宿舍，經過重新整修，在今年7月竣工，配合每年9月第3個週末的古蹟日，選在今（19）日舉辦「和美街長宿舍風華再現」開幕儀式，以嶄新之姿，重現昔日風華與文化資產之美。





▲搭載許多老和美人記憶的和美街長宿舍，經過重新整修，選在今（19）日舉辦開幕儀式。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.19）