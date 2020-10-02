美食巷仔內／無毒鍋物純天然　「有蟲咬物」創意中留原味

宜蘭縣冬山鄉補城村一處近北宜高速公路平原線的傳統竹圍內，有一家名為「有蟲咬物」的文創餐屋，如果從外觀看，很難想像這裡面不僅有美食，還有游氏父子的創意結晶。

▲「有蟲咬物」內部裝飾相當獨特。（圖／記者李清貴攝,2020.09.19)

▲「有蟲咬物」內部獨特裝飾。（圖／記者李清貴攝,2020.09.19)

▲「有蟲咬物」點餐單。（圖／記者李清貴攝,2020.09.19)