美食巷仔內／無毒鍋物純天然　「有蟲咬物」創意中留原味

宜蘭縣冬山鄉補城村一處近北宜高速公路平原線的傳統竹圍內，有一家名為「有蟲咬物」的文創餐屋，如果從外觀看，很難想像這裡面不僅有美食，還有游氏父子的創意結晶。
「有蟲咬物」文創餐屋的老闆是年僅27歲的游承燁，他自稱是「米蟲店長」，國立大學政治系畢業，因為不想領一個月只有三萬多塊的薪水，於是開始思索該如何走出自己的路。
冬山鄉補城村的這個竹圍是游承燁的老家，他們世代居住在這裡，這個竹圍與大多數宜蘭的傳統竹圍一樣，裡面幾乎全是「老屋」、「老人」，而且逐漸在凋零；不想離開宜蘭，又想闖出一片天的游承燁開始思考如何走下一步，經過一段時間思索，他決定從餐飲著手，在老家開一家餐食小屋。
這個想法的確讓很多長輩及左鄰右舍驚訝，認為在這裡開餐廳到底是要賣給誰啊？不過，這個想法卻得到爸爸游武堂的支持，游武堂也是一個奇特的人，幾年前才從公職退下，對「木作」情有獨鍾，現在店裡面的裝飾擺設，都是出自游武堂的創意，他以木材再利用，創造出獨特的作品，有些木材還是曾經被蛀蟲咬過的，「有蟲咬物」名稱，其中一個原因就是這樣來的，除此之外，「武堂」與台語發音的「有蟲」一樣，於是就取了這麼一個有趣的名字。
「有蟲咬物文創餐屋」賣的是精緻套餐與各類火鍋，他們用的火鍋湯底是以蘋果熬煮，絕對沒有添加味精，但卻非常甘甜，而食材則是來自附近長輩栽種的「無毒蔬果」，餐屋裡面擺設很多都是傳統農具的再利用，創意十足，游承燁說，餐屋已經與附近家族長輩形成一種共生關係，不但食材來自於他們，就連竹圍入口原本做為豬舍之用的老屋，經過一翻改造，化身為「有蟲柑仔店」，裡面擺設琳瑯滿目的小飾品也是鄰近長輩的傑作，而這些小飾品販售所得部分還捐給了慈善機構。