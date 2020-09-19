「高雄是最好的投資選擇」　陳其邁歡迎國內外企業都來

高雄市政府勞工局今(19)日在科工館舉辦「大型徵才活動暨職業訓練成果展」，市長陳其邁也現身為求職民眾打氣，對於台積電表態不排除到高雄投資，高雄市長陳其邁也向國內外企業喊話「現在是投資台灣的時刻，當然更是投資高雄最好的時機」。
陳其邁指出，這幾年雖然高雄面臨挑戰，不過也隨之帶來機會，全球經濟快速重整，包括中美貿易戰、科技競爭到武漢肺炎全球供應鏈重組，連美國國務院次卿克拉奇都訪台談如何建構美台更穩定、綿密、繁榮的經濟發展網絡，今年六月在行政院的時候，AIT酈英傑處長也特別提到整個供應鏈重組，台美之間如何加強合作，這對全球經濟產業，尤其在高科技的產業來講是扮演舉足輕重的一些角色。
「辛苦努力、認真打拚」是高雄人的精神，陳其邁也保證，高雄市政府一定會最積極跟中央、跟廠商提供最好服務，高雄有最好的投資環境，其中「橋頭科學園區」約有180多公頃土地超前部署，提供最佳設廠區位，市府也全力解決水電等投資障礙，讓更多國際大廠願意選高雄；此外，市府也加速開發仁武產業園區和亞洲新灣區，全力衝刺新創、人工智慧、5G、物聯網，這些技術也能協助傳統產業轉型，未來高雄子弟學有所長就能在鄉服務，不用北漂。
而對於美國國務院次卿克拉奇訪台期間，中共軍機更加頻繁擾台，陳其邁則認為這會造成台灣人的反感，也會嚴重的破壞整個台海的和平與穩定，對此表示「強烈譴責」，這個也證明中國是一個麻煩製造者，台灣在亞太地區也積極扮演和平製造者的角色，維持台海和平與穩定是兩岸的責任，若一方試圖單邊的來改變台海的一個現狀，必須受到嚴厲的譴責。