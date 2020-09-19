「高雄是最好的投資選擇」　陳其邁歡迎國內外企業都來

高雄市政府勞工局今(19)日在科工館舉辦「大型徵才活動暨職業訓練成果展」，市長陳其邁也現身為求職民眾打氣，對於台積電表態不排除到高雄投資，高雄市長陳其邁也向國內外企業喊話「現在是投資台灣的時刻，當然更是投資高雄最好的時機」。



