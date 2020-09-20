唐捐教授談寫詩　分享可從愛情詩入手

嘉義巿政府日前於文化局一樓演講廳，舉辦第四場「中央噴水池文學講座」，邀請到台灣大學中文系教授唐捐主講「抒情.魔怪.後現代-我怎樣寫詩」，有近百名愛好文學民眾參加，副巿長陳淑慧、嘉義巿文化局局長盧怡君及前文化局副局長房婧如等皆全程聆聽，表示榮幸與收穫良多。
嘉義巿文化局指出，唐捐，本名劉正忠，出生於嘉義大埔，畢業於嘉義高中，現為臺灣大學中國文學系教授兼副主任，亦是文學院臺灣研究中心主任，詩文具豐富的想像力，創作格律不拘，出入虛實之間，獨樹一格，詩作深受年輕人喜愛，在網路經常引起一番討論，例如嘉中文學步道的新詩「踹共」、台北捷運上的「難道這就是愛」等。
這場講座唐捐教授以古今中外的抒情詩、神話等題材，分成抒情的衝動、汲取他人詩意、魔鬼化或逆崇高、暴力與變形、小丑的年代等6大主題，細說近期詩的作法，也將精闢的解說網路詩學如何創作，讓詩意充滿人心。
唐捐教授也分享詩作的入門方法，他說，其實愛情詩廣受歡迎，遙遠時期有徐志摩，近期有鄭愁予、席慕容，當代還有林婉瑜，這些愛情詩最能夠呼喊到大家的內在的心靈，讀詩從愛情詩入手，很正常也很好，反應了我們每個人的基本心靈，但愛情詩裡也有些技巧，所以讀愛情詩除了抒發心情外，也可以學習其中的技巧，通常不會寫得太難，但絕對有再往前探討的空間，因為人生的主題很廣泛，所以還是選定不同時期、自己最喜歡的詩集，讀了之後再延伸，這樣應該是比較有效的入門。
副巿長陳淑慧表示，唐捐教授是詩人、散文家及文學評論者，作品生動活潑有創意，作詩的手法很適合在網路做微型詩的發表，常引起網友會心的感受與討論，講座中將學校裡教授課程的方式直接融入他的作品及寫詩的方式進行分享，並將現代詩與傳統詩相做比喻，兩個小時全程聆聽下來收穫非常得多、非常榮幸。