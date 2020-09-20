唐捐教授談寫詩　分享可從愛情詩入手

嘉義巿政府日前於文化局一樓演講廳，舉辦第四場「中央噴水池文學講座」，邀請到台灣大學中文系教授唐捐主講「抒情.魔怪.後現代-我怎樣寫詩」，有近百名愛好文學民眾參加，副巿長陳淑慧、嘉義巿文化局局長盧怡君及前文化局副局長房婧如等皆全程聆聽，表示榮幸與收穫良多。





▲副巿長陳淑慧（左二）、嘉義巿文化局局長盧怡加君（左一）及前文化局副局長房婧如（右二）等皆全程聆聽，表示榮幸與收穫良多。（圖/記者邱嘉琪攝）