大型水雷？澎東吉鋤頭嶼海岸發現疑似水雷未爆彈

兩岸關係緊張之際，澎湖東吉旁邊的鋤頭嶼海岸，負責清理海洋廢棄物的民眾日前赫然發現一顆直徑約1米、疑似「水雷」的物品，引起地方極大震驚，擔心是否會爆炸；民眾向軍方通報之後，澎湖防衛司令部已經緊急派船嶼未爆彈專家前往處理，據照片初步研判並非國軍制式武器，軍方呼籲民眾勿好奇靠近，以免發生意外。





▲鋤頭嶼位於東吉嶼西北方，面積約0.0925 平方公里，海岸線長 1.4910 公里。（圖／記者張塵攝，2020.09.20）

位於

西北方，面積約0.0925 平方公里，海岸線長 1.4910 公里，其地勢西高東低，北高南低，最高點在西側約29.7公尺，為一方山地形的島嶼，四周多是

海崖，有數處海蝕洞、平臺頂地表碎石極多。

▲這幾天因為南方四島附近海象不好，因此澎防部將依照未爆彈處理作業程序，由海龍、未爆彈處理單位進行相關拆除工作。（圖／劉姓民眾提供）

不過這幾天因為南方四島附近海象不好，因此澎防部將依照未爆彈處理作業程序，由海龍、未爆彈處理單位進行相關拆除工作，希望在最短時間前往鋤頭嶼將這顆龐然巨物運回，據已退役軍官表示，東吉鋤頭嶼附近海域並非傳統的布雷區，理論上不會在附近發現「水雷」，不過也有人懷疑這是一顆「漂浮雷」，由對岸跟著潮流漂到鋤頭嶼擱淺。