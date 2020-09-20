台中5家必比登餐廳　自備餐具享優惠

國際級美食指標米其林日前公布「台北台中米其林指南2020」、「必比登推介」、「米其林餐盤」等3項榜單，其中台中入選必比登的沁園春、上海未名麵店、富貴亭鵝肉當歸鴨、富鼎旺及富狀元等5家餐廳，台中市政府環保局認證為「綠色友善餐廳」；環保局表示，無塑家園歡迎更多店家響應。





環保局表示，5家餐廳皆加入「提供自備餐具優惠」行列，上海未名麵店、沁園春，只要民眾外帶自備餐具（杯、碗、盤、碟、餐盒等）享現金折扣5元；富狀元豬腳，外帶自備餐具享95折優惠；富貴亭鵝肉當歸鴨、富鼎旺，外帶自備餐具購買湯品加量。

上海未名麵點胡姓老闆娘表示，美食當然要與環保並行，所以店內一律使用重複性餐具，外帶則提供自備餐具優惠；沁園春郭姓經理說，對美食堅持也重視環保，店內使用重複性清洗餐具，外帶不提供塑膠袋、不主動提供免洗餐具，也加入「提供自備餐具優惠」行列。

環保局代理局長陳宏益表示，台中有「美食之都」的稱號，很多名店創始於台中，許多國內、外遊客紛紛來訪，品嘗在地特色美食，提醒民眾來玩時，應養成自備餐具、少用一次性消耗用品、重複再利用資源等習慣，減少垃圾產生，也降低塑膠用品對人體危害。

環保局指出，商家如欲參加，須先填寫「提供自備餐具優惠計畫表」，自由選擇消費者自備餐具的優惠方案，再向環保局源頭減量小組提出申請，市府核定後將發「餐餐具到好餐廳」貼紙，並線上公布店名讓民眾方便查詢。