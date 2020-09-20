2020大港青年自我挑戰賽鳴槍起跑　開啟青年職涯新旅程

高雄市政府青年局為鼓勵高雄青年朋友所舉辦的「2020大港青年自我挑戰賽」今(20)日開幕，局長張以理表示，青年局重點為輔導青年就業，因此推出「增加就業」、「提升競爭力」、「建立媒合平台」等三支箭，希望鼓勵優先僱用高市青年、職場體驗與跨界學習，改善青年失業率。
「2020大港青年自我挑戰賽」主要是透過30個任務設計，以15-35歲青年3人一組，在3週內完成10個以上任務的闖關遊戲模式，讓參賽者藉此過程進行自我探索與潛能開發，青年朋友股儘早投入職涯探索了解高雄的創就業環境。
「2020大港青年自我挑戰賽」超過130位青年報名，實際有37隊111人參賽，社會青年31位、大學生53位，還有27位高中生，為提供青年們職涯發展上勇敢追尋自己道路的典範，青年局邀請「Teach For Taiwan」總監杜瀛、「寶島淨鄉團」創辦人林藝、以及返鄉青年｢參捌旅居」創辦人邱承漢等人擔任此次挑戰賽評審。
同時，鼓勵及輔導青年跨越教室和學校門檻進入社會，探索高雄在地就業資源和多元產業領域「2020大港青年自我挑戰賽」，也特別安排參賽者到高雄港務分公司及嘉信遊艇探索體驗碼頭船舶業務，到國泰人壽高雄總部體驗一日業務員工作，甚至有機會探訪橫跨文創、藝術、農業、科技等領域的不同新創團隊，向前輩們請教創業或職涯轉換跑道的經歷，此外，活動也設計各種有趣方式引導學生深入思考自己理想的人生方向，例如：安排諮商師帶領職涯探索價值觀相關的桌遊、設計讓參賽者與禮儀殯葬產業接洽去模擬體驗離開世間前一刻的感受。