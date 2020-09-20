為3萬元債務狠毒夫妻押人凌虐10天　警今逮捕5男1女

高雄市岡山區一名27歲胡姓男子，上月底被人發現蹲坐於路旁，身上有多處疑遭毆打、還有大面積的燒燙傷，岡山分局偵查隊長陳仁正今(20)日表示，胡男子疑似是欠23歲賀男3萬元債務，賀男竟夥同妻子等5人對胡男監禁施虐10天，期間不僅拳打腳踢，甚至澆油點火燒灼，全案訊後依殺人未遂、傷害罪嫌將6嫌移送法辦。
岡山分局8月31日晚間9時接獲119轉報路倒救護案件，到場發現有名男子蹲坐路旁，身上有多處疑似遭外力毆打、燒燙所致傷痕；面對警方詢問，男子卻礙於心理恐懼而不願多作說明，案經進一步交叉比對被害人警詢供詞與警方擴大調閱監視器影像，掌握涉案車輛後，進而確認涉嫌參與暴力毆打被害人之嫌疑人5男1女計6人，專案小組於16、17兩日持檢察官核發拘票兵分多路於高雄、臺南市區，將涉案6名犯嫌全數拘提逮捕到案並建請羈押，全案依殺人未遂、妨害自由及傷害等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。
陳仁正表示，胡男慘遭賀姓夫妻等人凌虐，除拳打腳踢、棍棒侍候，同夥楊嫌甚至還在胡男背部、小腹倒打火機油點火燒灼，讓胡男痛不欲生，胡男兩度辦不成民間小額借款，賀嫌遷怒與同夥毆打胡男出氣。
陳仁正指出，期間胡男因四處借不到錢，又傷勢嚴重，8月28日晚上被賀嫌載回岡山租屋處，31日晚上胡男痛苦難耐，走出屋外求救，卻昏倒在路旁空地，被路人發現報案送醫，醫師發現他背部、手臂、下腹部靠近生殖器處，嚴重撕裂傷及瘀傷，並有多處大面積燒傷，疑遭虐打燒傷，但面對警方追問，胡男只低調辯稱是自己跌倒受傷。
陳仁正強調，該案在專案小組偵辦下，擴大調閱監視器影像，掌握涉案車輛後，連日在高雄、台南逮捕楊男、陳男、單男及少年到案，賀嫌17日晚上載妻子到岡山分局投案，自己卻落跑。