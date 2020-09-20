為3萬元債務狠毒夫妻押人凌虐10天　警今逮捕5男1女

高雄市岡山區一名27歲胡姓男子，上月底被人發現蹲坐於路旁，身上有多處疑遭毆打、還有大面積的燒燙傷，岡山分局偵查隊長陳仁正今(20)日表示，胡男子疑似是欠23歲賀男3萬元債務，賀男竟夥同妻子等5人對胡男監禁施虐10天，期間不僅拳打腳踢，甚至澆油點火燒灼，全案訊後依殺人未遂、傷害罪嫌將6嫌移送法辦。





▲胡姓男子欠債遭押走拘禁10天期間遭痛毆、淋油點火，全身傷勢嚴重。(圖／記者郭凱杰翻攝，2020.09.20)