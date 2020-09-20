「永慶盃」路跑　嘉義萬人為病人安全而跑

為響應世界病人安全日，邁入第10年的「永慶盃路跑」，今天上午近萬人在嘉義縣政特區以「為病人安全而跑」展開活動，因應新冠肺炎疫情方興未艾，今年取消暖身操與節目表演，參加者須先保持社交距離下暖身後再起跑。
「永慶盃路跑」活動，由嘉義長庚醫院長楊仁宗主持，嘉義縣翁章梁縣長、立委陳明文及健保署多位官員共襄盛舉，活動路跑現場四周都入口管制，所有參加路跑者都必須通過體溫監測，才可以入場參加活動。
透過辦理路跑活動，長庚醫院將健康運動觀念推廣至各年齡層、進而養成國人健康行為，也邀請民眾在國內疫情趨緩的同時，走出戶外運動，吉祥物「阿波」也在現場展現活力，活動攤位結合醫療團隊提供長照2.0服務、安寧緩和及器官捐贈、正確用藥及營養飲食等健康促進宣導，同時邀請敏道家園身障院生擔任工作人員參與健康活動，共同關懷弱勢族群。
長庚表示，今年路跑以「健康、公益、家庭日」之「防疫新生活」為主軸，鼓勵全家一同恢復戶外健康運動；路跑活動同時響應全國病人安全週活動，全員穿著永慶盃路跑招牌橙色運動衫，並以「為病安發聲」（Speak up）橙色巨幅布條點亮起跑線，呼應「世界病人安全日」精神。
楊仁宗指出，今年適逢永慶盃路跑嘉義場第10年，感謝嘉義縣政府及故宮博物院協助，規劃有3公里與8公里路線，其中8公里路線途經有亞洲藝術文化博物館之名的故宮南院園區，健康路跑同時可以享受藝文氣息。