「永慶盃」路跑　嘉義萬人為病人安全而跑

為響應世界病人安全日，邁入第10年的「永慶盃路跑」，今天上午近萬人在嘉義縣政特區以「為病人安全而跑」展開活動，因應新冠肺炎疫情方興未艾，今年取消暖身操與節目表演，參加者須先保持社交距離下暖身後再起跑。





▲因應疫情，今年取消暖身操與表演節目，參加者須先暖身後再待鳴槍起跑。(圖／讀者梁小姐提供）