影／彰化健走運動　300民眾走出戶外

運動久久，健康久久，為響應全民運動，彰化縣政府號召體育界，今(20)日在彰化八卦山大佛九龍池上方廣場舉辦「109年彰化i運動-健康走一走」活動，彰化縣長王惠美、縣議員黃千宴等人一早前往與參與的300多位民眾一起走出戶外運動。





王惠美說，幸福宜居的好城市除了環境要好之外，最重要的是要很健康，所以鼓勵大家走出戶外多運動，健走、運動不僅可以增加心肺功能，強化骨骼、肌肉力量，還有解除壓力、控制體重、減緩老化等許多好處，同時沿途可以欣賞八卦山大佛風景區的美景，有著名的八卦山大佛、天空步道等等，風光明媚、景色優，還有一早清新的空氣相伴，可以讓身心更加健康。

王惠美表示，縣府鼓勵大家多運動，這次健走活動後，接著在10月至11月舉辦「2020馬拉松嘉年華」，今年更創新舉辦免費的「全國聯合線上路跑活動」及 4場實體賽事，歡迎鄉親朋友踴躍參與，親自來體驗彰化的美。

▲彰化縣長王惠美帶領大家做暖身操活動筋骨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.20）

此外，大家期待已久的彰南國民運動中心，也即將在今年底在員林開始營運啟用，和美區也正在規劃新的國民運動中心，要提供給大家有好的運動空間，期許鄉親朋友都能夠常運動、愛運動、有更健康的身體，教育處長陳逸玲表示，健走不受年齡層限制，「每天一萬步、健康有保固」為基本原則，養成規律運動的習慣，持之以恆，一定能獲得相當效益，並增加抵抗力。

▲沿途可以欣賞八卦山大佛風景區的美景，有著名的八卦山大佛、天空步道等等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.20）

本次除健走活動外，還特別安排環境教育闖關遊戲，而且只要完成健走路線，集滿3個戳章，即可兌換精美好禮，讓民眾在運動之餘，也能夠更了解環境教育進而珍惜重視環境。