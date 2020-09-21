侯友宜強力推薦　新北市民都該知道的最強防災神器

今（21）日是921地震21周年，新北市召開記者會，發表兩套防救災智能系統，其中「新北災訊E點通」提供停班停課、停水停電和封橋封路等即時災害訊息；「智能防災All in One」則是全國首創的行動EOC，各應變單位可隨時隨地進行災情監控、線上視訊、情資傳遞及指揮決策。



