侯友宜強力推薦　新北市民都該知道的最強防災神器

今（21）日是921地震21周年，新北市召開記者會，發表兩套防救災智能系統，其中「新北災訊E點通」提供停班停課、停水停電和封橋封路等即時災害訊息；「智能防災All in One」則是全國首創的行動EOC，各應變單位可隨時隨地進行災情監控、線上視訊、情資傳遞及指揮決策。
新北市長侯友宜親自示範系統功能與民眾互動，他表示，新北災訊E點通是客製化災害訊息互動平台，提供市民6大類即時災害訊息，包含停班停課、停水停電、災時交通、封橋封路、環境醫療及活動異動。
消防局指出，新北災訊E點通並主打4大便民功能，包括即時災訊推播：主動向市民推播周遭即時災訊；數位避難指南：快速找到合適的避難收容場所並一鍵導航；E-Map災防圖資：提供如災害影響範圍、臨時供水站及交通管制路段等重要資訊和全民防災社群：所有市民均可協助回報災情，加速政府應變效率。
E點通讓市民快速掌握周遭災況及政府應變措施，提早因應避災，預計今年10月全新改版上線。侯友宜邀請新北市民加入全民防災社群，打造市民互助平台，共同降低生活不便。
智能防災All in One則是全國首創的行動EOC，將智能防災相關APP及網頁整合於手機、iPad等行動載具，各應變單位可隨時隨地進行災情監控、線上視訊、情資傳遞及指揮決策，消防局表示All in One整合了全災型智慧化指揮監控中心(EDP)、新北災訊E點通、中央氣象局QPESUMS、Qplus、經濟部水利署行動水情、中央氣象局E地震測報以及Cisco視訊會議等軟體，有助於行動治理，提升應變處置效能。
侯友宜認為，在921地震21週年發表新北智能防救災科技成果特別有意義，智能城市是他的重要政策，新北市將成立智慧城市辦公室，專責統籌規劃推動智能科技應用。未來新北防救災系統將持續納入各類災害，透過產官學界密切合作，建置防救災大數據，讓新北市成為世界頂尖的智能防災城市。