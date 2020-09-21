偷神明銀牌四處躲藏遭警逮　竊嫌：也是一種解脫

黃姓男子日前借住嘉義縣東石鄉洲仔村代天府膳房，付前6天房費後，即向廟方說「没錢了」！廟方仍好意讓他繼續留宿，但男子竟然不知感恩，以從天垂降方式得手，偷走神明金牌，毀損廟的屋簷，隨後逃逸躲藏到東石的海邊工寮，遭警方逮捕時，竊賊表示，「被警方找到也是一種解脫」。





▲廟内屋簷遭竊賊用繩索損壞。（圖／記者陳惲朋攝)