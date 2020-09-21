偷神明銀牌四處躲藏遭警逮　竊嫌：也是一種解脫

黃姓男子日前借住嘉義縣東石鄉洲仔村代天府膳房，付前6天房費後，即向廟方說「没錢了」！廟方仍好意讓他繼續留宿，但男子竟然不知感恩，以從天垂降方式得手，偷走神明金牌，毀損廟的屋簷，隨後逃逸躲藏到東石的海邊工寮，遭警方逮捕時，竊賊表示，「被警方找到也是一種解脫」。
39歲正值壯年的東石鄉黃姓男子，日前借住嘉義縣東石鄉洲仔村代天府膳房，付前6天房費1800元後，即向廟方說「没錢了」！廟祝仍一本善心的讓他繼續留宿。男子竟然不知感恩，心生貪念的勘探廟內的設施、作息，目標指向廟內所供奉神明身上所掛的金、銀牌。
男子利用深夜廟門深鎖時段，以自外取來的麻繩從廟的屋簷意圖攀附而下，豈知自己不堪自身重量而自由落體摔落地面，造成手、腳受傷，狼狽的模樣，仍不忘起身偷竊太子爺及福德爺神明身上的4面銀牌後逃逸﹔但是黃嫌竟在作案後，將自己的證件資料遺留在膳房，嘉義縣朴子分局人員到場後，也不費吹灰之力就得知犯案小偷對象。
黃嫌偷走4面銀牌後，便逃逸躲藏到東石的海邊工寮，朴子分局員警分析，黃嫌已離家2年未曾返家，所大膽假設黃嫌没有財力所以不會逃竄到外地，而可能就在沿海村落附近，如蚵寮、簡易鐵皮棚架內藏匿。
經員警日夜多處查訪，終於在20日下午傍晚許在離案發地，僅有一村之隔的某處蚵寮前遇見黃嫌，黃嫌轉身就跑，警方以圍捕方式讓黃束手就擒，起出廟方遭竊銀牌4面，其中1面因黃嫌要縮小銀牌，方便變賣而折斷頂部，餘3面均完好。
黃嫌對自己因一時貪念，惡向膽邊生的在王爺公神明面前偷盜，感到非常後悔，事後也覺得「舉頭三尺有神明」，自己終會為所做之事付出代價，所以惶惶終日，在被逮時說「被警方找到也是一種解脫」。