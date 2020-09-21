環狀線共構宅超夯　景平站上看50萬

新北環狀線工程如火如荼進行，景平站土地開發案21日舉辦簽約儀式，正式啟動景平站共構開發計畫，未來自地上6層向上興建至12層，樓地板面積約2,200坪之住商大樓，預估投資3.8億元，可挹注捷運建設約7,600萬元，預計113年啟用，預估屆時一坪均價大約50萬左右。





21日的簽約儀式由新北副市長陳純敬與將捷建設公司董事長林莉婷共同簽署投資契約，「景平站」土地開發案為新北市府繼「秀朗橋站」，今年第2件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格共3階段評選程序，將捷建設公司為最優申請人。





根據規劃，景平站出入口規劃住商混合之捷運共構大樓，預計1、2樓為店鋪，6樓以上為住宅，規劃26及28坪的兩房格局房型，共67戶，提供中和地區交通區位更為便捷的居住選擇，打造以捷運站為中心的大眾運輸導向發展(TOD)城市。





捷運局表示，新北環狀線除了交通利多，14座車站中有10站規劃辦理土地開發，目前秀朗橋站、中和站、中原站與景平站由投資人辦理建築設計中；板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站、十四張站及機廠等土地開發招商亦將陸續啟動，除分回不動產挹注捷運建設自償性經費外，可同時帶動周邊地區發展。





陳純敬強調，捷運場站開發能吸引人潮於捷運沿線活動，增加捷運使用人流，為運量帶來正向效益，10站土地開發總投資達525億，分回不動產預估可挹注捷運建設自償性經費約80億元，創造6,500個就業機會，新北市府會加速推動，使這些效益即早實現。



