嘉義縣心理健康月起跑　翁章梁邀民眾做健康守門人

嘉義縣在防疫工作拿下六都之外的第一名，更榮獲108年中央整合型心理健康工作計畫考評第一名及自殺防治工作績優單位，特別選在921大地震21周年宣導心理健康月起步走，為縣民眾提供一系列心理健康活動盼能同心協力，將幸福分享給全嘉。





▲嘉義縣選在921大地震21周年宣導心理健康月起步走，為縣民眾提供一系列心理健康活動。(圖／任禮清攝，2020.9.21)