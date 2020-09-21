嘉義縣心理健康月起跑　翁章梁邀民眾做健康守門人

嘉義縣在防疫工作拿下六都之外的第一名，更榮獲108年中央整合型心理健康工作計畫考評第一名及自殺防治工作績優單位，特別選在921大地震21周年宣導心理健康月起步走，為縣民眾提供一系列心理健康活動盼能同心協力，將幸福分享給全嘉。
縣長翁章梁參加在衛生局中庭舉辦的「同心協力 幸福滿嘉」心理健康月宣導，致詞強調心理健康是個重要課題，現今快步調社會中所積累的生活壓力，可能造成民眾在身心靈危害，多數人平時僅注重身體方面的疾病，在心理上較為忽略，心理方面的疾病除了需進一步就醫治療外，也需要透過環境、空間的轉換，養成良好生活態度與習慣避免負面狀態持續誘發。
翁章梁說，今年世界心理健康日主題「同心協力防自殺」，嘉義縣衛生局邀請心理健康領域的專家及學者、轄區內四大醫院代表及各局處代表，同心協力維護嘉義縣縣民心理健康。有感於國人身心健康需各局處及網路單位共同來守護，9月10日至10日10日心理健康月期間，嘉義縣政府各局處、各醫療院所及各鄉鎮市推出一系列活動內容，包括心理健康路跑、畫出幸福展，中秋佳節足感心等活動。
衛生局表示，正逢921大地震重創台灣21周年，特別選在21日宣布「同心協力 幸福滿嘉」心理健康月啟動更具意義，每年9月10日為世界衛生組織(WHO)「世界自殺防治日」及10月10日「世界心理健康日」，無論從中央至地方，皆相當重視國人的心理健康議題，衛生局為縣民眾提供一系列心理健康活動，盼能同心協力將幸福分享。
民眾心理健康議題為嘉義縣施政推動重點，除在防疫工作拿下六都以外第一名，更榮獲108年中央整合型心理健康工作計畫考評第一名及自殺防治工作績優單位，此外，轄內各醫院還提供簡易心理健康篩檢服務，讓民眾瞭解面對壓力如何調適心情與紓解，翁章梁也呼籲平時應多關懷周遭的人們，在需要關心時伸出溫暖的雙手，運用一問二應三轉介，鼓勵民眾若自己或發現親友心情低潮情緒困擾時，撥打「衛生福利部24小時免付費安心專線」1925等，期盼透過專業諮詢與關懷過程當中可以打消結束的想法，陪伴他們渡過人生的低潮，期待更多的朋友主動加入心理健康守門人的行列。