台中郵局兼做「包租公」　新啟用郭化路郵局出租套房

台中市北屯區幅員廣闊，人口最多，為因應急速發展需求，新建敦化路郵局今天揭牌啟用，取代原本在中清路上的老郵局，給民眾更寬敞、舒適的使用空間外，基於活化資產，特別裝潢七間各十坪大套房公開徵租，郵局兼做包租公，朝多元化經營發展。





籌建3年終於啟用的敦化路郵局，今（21）日舉辦揭牌儀式，包括中華郵政公司董事長吳宏謀、台灣郵政協會董事長蔡文慶和市議員沈佑蓮、曾朝榮、謝明源等地方人士都來參加，現場喜氣洋洋。





台中郵局局長丘京華、吳宏謀致詞感謝地方支持和協助，並說有郵局的地方，總能帶動地方繁榮發展，是地方的「好厝邊！」



▲台中郵局新啟用郭化路郵局，空間寬敞，環境舒適，還有出租套房徵租中。（圖／金武鳳攝，2020.9.21)

台中郵局指出，郭化路郵局前身中清路郵局，是租屋使用，至今逾38年，老舊且不敷使用，尤其隨著水湳經貿園區開發，周遭商業及人口日趨繁榮稠密，郵局擴大規模勢在必行﹔為此，另在敦化路覓地自建新局屋，前後籌建3年，今落成啟用，總工程費達7100餘萬元，建物地上3層，地下1層，總建築面積約540餘坪。





敦化路郵局一樓做為儲匯業務使用，二、三樓除了員工休息區外，另隔出7間出租套房，每間10坪大，郵局要客串當包租公，目前已上網公開徵租，是活化資產作法之一。正在興建的嶺東郵局，未來也將兼營出租套房業務。



▲台中郵局新啟用郭化路郵局，今天揭牌啟用。（圖／金武鳳攝，2020.9.21) 新啟用的郭化路郵局，空間寬敞，環境舒適，讓應邀觀禮的北屯區市議員沈佑蓮很羨慕，當場建議人口1萬7千多人的台中市最大里，北屯區廍子里現在沒有郵局，應該新設1個。





沈佑蓮的建議立即獲得「善意」回應，據台中郵局表示，現位於東山路的軍功郵局是租賃使用，目前已在軍福十六路325、327號購地，基地面積324坪，明年規劃設計，預計2025年完工後即可服務廍子地區居民。



