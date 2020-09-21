國家防災日防震總動員　張麗善陪石龜師生演練

雲林縣長張麗善在今（21）日的國家防災日，前往斗南石龜國小和師生進行防震演練，親自體驗地震避難三步驟，展現對防災教育決心，強化學生防災知識，將災害損傷降到最低。
配合行政院頒訂的921國家防災日，上午9點21分，石龜國小師生配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布的模擬地震狀況訊息，實施1分鐘地震避難掩護｢趴下、掩護、穩住｣動作，再至集結點清點人數，完成本次地震避難掩護演練活動，學生在疏散的過程中不推、不語、不跑，展現平日推動防災教育的用心及努力，雲林縣長張麗善和師生同步體驗地震避難演練，教育處長邱孝文、消防局長林文山也到場關心。
張麗善指出，行政院將921訂為「國家防災日」，以強化國人災害防救的觀念，並藉各項整備及演練作為，防範於未然；今年是921大地震21週年，大家對當時災難都還記憶猶新，天然災害無可預知及強大破壞力，迫使國人和政府重新開始深思防震的重要性，並檢討建築物或其他地方的防震措施，正視防震教育、加強防震防災的宣傳與落實演練，相信未來遇到災難時都能處變不驚、沉著應變。
石龜國小校長黃致傑指出，防災避震除了要有正確觀念，更要透過勤加演練，地震發生時才能沉著應對，並期望透過教育深耕，促進學校防災動能、落實師生防災素養，更讓防災觀念內化於日常生活；同時希望透過此次演練，讓學生知道，地震災害發生時，要先保護自己;健全學校防救災機制，讓老師、家長隨時能擔任救災角色;更帶動社區，重視災害，於將來組織健全的防救災體系。