國家防災日防震總動員　張麗善陪石龜師生演練

雲林縣長張麗善在今（21）日的國家防災日，前往斗南石龜國小和師生進行防震演練，親自體驗地震避難三步驟，展現對防災教育決心，強化學生防災知識，將災害損傷降到最低。





▲ 雲林縣長張麗善今日上午前往斗南石龜國小和師生進行國家防災日防震演練，親自體驗地震避難三步驟。（圖／記者簡勇鵬攝,2020.09.21）