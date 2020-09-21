第2次彰化觀光振興方案與振興三倍購抽獎　幸運兒出爐

「彰化縣觀光振興方案」與「彰化振興三倍購」今（21）日進行第2次抽獎，2項抽獎總計抽出361個獎項，只要在彰化旅遊消費滿500元，即可憑發票登錄參加抽獎，不論今天是否幸運獲獎，已登錄的發票記得保存妥當，可以繼續參加後面4次的抽獎活動。
「彰化縣觀光振興方案」摸彩品由彰化縣旅遊產業協會、彰化縣旅館商業同業公會、台灣玻璃館等觀光旅遊業者提供；「彰化振興三倍購」摸彩品則由縣府另外加碼提供；2項抽獎在8月10日抽出361位幸運得主後，今天再進行第2次抽獎。
觀光振興方案獎項有256個，包括獎金5萬元1名、1萬元5名、5000元10名，及65間旅館免費住宿券、高級緞帶絲巾禮盒、高級耐熱水晶鍋、彰化好禮包100名；沒抽中觀光振興方案的，則併入振興三倍購繼續抽獎，獎項有105個，獎品有gogoro3、電冰箱、電動輔助自行車、電視機、iPad各1名及3000元現金返還獎100份，2項方案總計抽出361位幸運兒。
彰化縣政府6月推出第一波「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動，凡6月15日至9月15日至彰化縣「觀光工廠」、「休閒農場」、「旅館民宿業」、「歷年彰化十大伴手禮」及「小客車、機車、三輪車、腳踏車租賃業」及「彰化縣旅遊產業協會會員」旅遊消費滿500元，即可憑發票參加抽獎，上次抽獎，抱走現金五萬元的，是住宿鹿港澄悅商旅的遊客。
縣府自7月15日同步推出的「彰化振興三倍購」，活動期間至12月31日止，結合彰化縣各商圈及觀光工廠與彰化縣旅遊產業協會，以「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購，祭出總獎金320萬元的好禮大獎，與業者一起拚觀光拚經濟，消費在彰化好禮獎不完，月月抽大獎。
彰化縣長王惠美表示，還沒來彰化消費的鄉親儘快來消費，後續還有四波抽獎，大獎有50萬元的轎車、彰化一日遊，到縣長公館吃彰化美食、還有月月抽電動自行車、電視、冰箱、IPAD、3千元獎金，這個月抽不到，下個月還可繼續抽，越早買，買越多，中獎機會越大，歡迎鄉親一起來拚經濟。