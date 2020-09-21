第2次彰化觀光振興方案與振興三倍購抽獎　幸運兒出爐

「彰化縣觀光振興方案」與「彰化振興三倍購」今（21）日進行第2次抽獎，2項抽獎總計抽出361個獎項，只要在彰化旅遊消費滿500元，即可憑發票登錄參加抽獎，不論今天是否幸運獲獎，已登錄的發票記得保存妥當，可以繼續參加後面4次的抽獎活動。





▲彰化縣長王惠美抽出幸運的5萬元得主。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.21）