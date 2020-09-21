原民力展現　台南「原住民創意中心計畫辦公室」揭牌

台南原住民創意中心計畫辦公室今(21)日舉行揭牌儀式，市長黃偉哲與原住民族委員會主委夷將·拔路兒出席典禮，宣布「原住民布建通路據點－札哈木原住民創意中心計畫」正式啟動﹔黃偉哲感謝中央重視原民權益，也期盼原民朋友未來藉由創意中心的設立，順利發揮在文化、傳統或科技等的創意與強項，實現人生規劃的願景。





▲黃偉哲品嘗山豬肉，直誇美味。（圖／記者林怡孜攝，2020,09,21）

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