原民力展現　台南「原住民創意中心計畫辦公室」揭牌

台南原住民創意中心計畫辦公室今(21)日舉行揭牌儀式，市長黃偉哲與原住民族委員會主委夷將·拔路兒出席典禮，宣布「原住民布建通路據點－札哈木原住民創意中心計畫」正式啟動﹔黃偉哲感謝中央重視原民權益，也期盼原民朋友未來藉由創意中心的設立，順利發揮在文化、傳統或科技等的創意與強項，實現人生規劃的願景。
黃偉哲表示，台南市即便作為沒有原鄉旳城市，如今在中央原住民族委員會與台南的民族事務委員會的合作下，可以藉由創意中心計畫辦公室的揭牌，讓原住民朋友的創意與發想得以透過中心的安排與協助付諸實現，也感謝嘉南藥理大學提供優質的場所，讓10組團隊已然進駐運作並開始朝向希望的願景發揮。
原住民族委員會主委夷將·拔路兒表示，台南「原住民創意中心」是唯一不在八個原民中心裡的辦公室，他感謝台南市府更於原預算上再追加了3500萬元之多，積極協助原住民族品牌走入主流消費市場為目標，整合「創新育成輔導」、「品牌識別與行銷」、「營運輔導」三大計畫，將「越在地，越國際」的原住民族內涵轉化為台南觀光及文創能量。
民委會強調，創新中心計畫辦公室已完成10位原住民業者徵選，後續將委請擁有豐富品牌打造經驗的八拍子股份有限公司，與嘉南藥理大學共同進行商品開發、人才培育、品牌識別、包裝設計等培訓課程計108小時，透過規劃紮實、全面的培訓課程與專業輔導，協同未來進駐業者進行產品的開發與改良；未來場館除將作為原住民族銷售通路平台，亦將透過不定期舉辦市集、手作體驗、特色餐飲及藝術展演等活動，擴大原住民族文化交流，打造多元文化薈萃的地方文創新風貌。
會後黃偉哲與貴賓當場品嘗吉拿富、紅藜麻糬、烤山豬肉、馬告檸檬茶、部落風味雞蛋糕等原住民美食，大快朵頤，也一一與現場的10組團隊寒喧致意，了解團隊們的創意與作法﹔包含特色編織、琉璃串珠飾品、銅手環、用過山香製成的手工皂及舒緩膏等等，除了美食之外更有創意作品，黃偉哲希望10組團隊開始朝向希望的願景發揮，也期盼市民朋友一同來細細品味原民特色。