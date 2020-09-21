第一屆農業暨生技博覽會　成大USR成產業發展推手

社會各界對高等教育的期望漸漸攀升，普遍期待大學師生在運用社會資源時，能更關心公共議題，並善用專業反饋社會﹔教育部自106年啟動「大學社會責任實踐計畫」，引導夥伴學校師生組成計畫與執行團隊，在區域發展上扮演關鍵的地方智庫角色，主動發掘在地需求、解決問題。



