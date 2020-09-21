第一屆農業暨生技博覽會　成大USR成產業發展推手

社會各界對高等教育的期望漸漸攀升，普遍期待大學師生在運用社會資源時，能更關心公共議題，並善用專業反饋社會﹔教育部自106年啟動「大學社會責任實踐計畫」，引導夥伴學校師生組成計畫與執行團隊，在區域發展上扮演關鍵的地方智庫角色，主動發掘在地需求、解決問題。
成功大學「生物科學與科技學院」為連結農業產業與社區特色創意，執行「大學社會責任實踐計畫」的同時，也邀請計畫合作相關的社區小農、在地企業等業者，於9月26日，在成大生科學院一樓廣場，舉辦第一屆農業暨生技博覽會暨自然農法稻米比賽。
由成大生命科學系教授蔣鎮宇所執行的《以微生物科技導入台南市大溪北地區的智慧新農業計畫》，以研發微生物試劑，有效解決稻作倒伏、稻熱病侵害及淹水等天災，所造成的水稻減產。
透過在校內開設學分班，培育及串聯對農業有熱情的人才；而在校外的產業面上，則透過輔導、導入技術、連結產銷兩端，有效提振當地整體產業興榮。在執行計畫過程中，蔣鎮宇的USR實踐團隊，不僅充分揮專業知識及創意活力，成功扮演起地方智庫角色，甚至成為地方社區及產業發展的重要推手。
第一屆農業暨生技博覽會將介紹台南在地的優質農產品，也有透過以自然農法栽種的各種純淨、質佳之農產品業者，進行活動展示販售，例如雙盲學會認證的優質稻米、成功大學自行研發的醬油、南方森林咖啡莊園、淳天然康普茶等，近20家農產業者一同參與。
活動當天舉行自然農法稻米比賽，讓大台南溪北地區的好米聯盟業者，能將過往USR執行計畫成果，做一完整展現，現場更有以成大研發的醬油，所製成之日式奶油飯提供試吃，讓民眾親身體會感受，歡迎民眾踴躍參觀。