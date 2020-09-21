八旬翁高唱「乾一杯」　宜蘭縣長盃星光歌唱大賽開跑

宜蘭縣政府辦理「109年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」，今（21）日舉行記者會宣布報名時間，現場找來去(108)年智慧銀光組歌唱冠軍今年83歲王煌隆高歌一曲「乾一杯」，他架勢十足，歌聲動人，贏得滿堂喝采。





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