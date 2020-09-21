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八旬翁高唱「乾一杯」　宜蘭縣長盃星光歌唱大賽開跑

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-09-21 21:20:00

今年83歲王煌隆架勢十足高歌一曲「乾一杯」
▲今年83歲王煌隆架勢十足高歌一曲「乾一杯」。（圖／記者李清貴攝,2020.09.21)

宜蘭縣政府辦理「109年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」，今（21）日舉行記者會宣布報名時間，現場找來去(108)年智慧銀光組歌唱冠軍今年83歲王煌隆高歌一曲「乾一杯」，他架勢十足，歌聲動人，贏得滿堂喝采。



「109年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」，報名日期自9月23日上午8時30分起至9月26日下午5時止，在縣政府社會處三樓多功能實驗劇場受理報名。今年縣長盃星光歌唱大賽依照年齡進行分組，賽制組別共分為6組：1.青春洋溢組(民國69年~93年出生者)100人。2.活力四射組(民國45年~68年出生者)100人。3.長青不老組(民國35年~44年出生者)100人。4.智慧銀光組(民國34年(含)前出生者)60人。5.勁勇無限組(領有身心障礙證明者)40人，計400人；另第6組為社區推薦雙人合唱組，不分年齡、性別，每社區只能推薦1組計20組。而第5組勁勇無限組則是縣府今年新推出的組別，只要縣民領有身心障礙證明者即可報名參加，希望能讓喜愛唱歌的朋友們可以一起站上閃耀的夢想舞台。

今天上午在多媒體簡報室舉行記者會宣布報名時間，主辦單位特地邀請到去年智慧銀光組歌唱冠軍王煌隆，演唱去年參賽的歌曲「乾一杯」，王煌隆雖然已83歲，但身體強健熱愛唱歌。他說，現在雖然因為嚴重特殊傳染性肺炎而較少外出和朋友歡唱，但仍會自己在家打拍子清唱。

縣長林姿妙表示，唱出健康、快樂愛，唱出美好的明天，唱歌能夠陶冶性情，調劑心情，能夠讓大家更加快樂，做自己喜歡做的事情最快樂。剛剛王煌隆先生唱歌架勢十足，唱得非常好縣府舉辦歌唱比賽歡迎大家共襄盛舉「相揪歡喜作伙來」報名。

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