包場看電影、編經費補助　翁章梁：歡迎影視業者來嘉義

嘉義縣有山、海、平原等自然風光優勢，所以能吸引網紅、導演們到嘉義取景留影﹔近期上映《消失的情人節》即在2019年到東石、布袋拍攝，昨晚縣長翁章梁就帶領縣府團隊，邀請議員、鄉鎮市長及東石布袋的村里長，以包場方式到秀泰影城觀賞，一起了解影片中的嘉鄉之美。翁章梁表示，未來將編列預算補助影視業者，歡迎影視業者來嘉義。





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▲女主角大霈說，嘉義的美食是真正的古早味，每天都很期待。(圖／記者陳惲朋攝）

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