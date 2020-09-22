包場看電影、編經費補助　翁章梁：歡迎影視業者來嘉義

嘉義縣有山、海、平原等自然風光優勢，所以能吸引網紅、導演們到嘉義取景留影﹔近期上映《消失的情人節》即在2019年到東石、布袋拍攝，昨晚縣長翁章梁就帶領縣府團隊，邀請議員、鄉鎮市長及東石布袋的村里長，以包場方式到秀泰影城觀賞，一起了解影片中的嘉鄉之美。翁章梁表示，未來將編列預算補助影視業者，歡迎影視業者來嘉義。
《消失的情人節》，是一部奇幻愛情喜劇，由億萬導演陳玉勳自編自導，搭配金馬監製葉如芬及李烈聯手打造愛情喜劇﹔金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎的李霈瑜（大霈）領銜演出，詮釋「快女慢男」的新鮮組合，部份場景取自純樸的嘉義東石與布袋漁村。
透過《消失的情人節》劇組專業的運鏡與取景，讓嘉義純樸的景象，在電影中呈現美麗又浪漫的風情，劇組與女主角大霈對嘉義濱海的陽光、空氣與海味印象特別深刻，力推嘉義鮮美滋味的蚵美食與海景。大霈說，來嘉義就有回家的感覺，嘉義的食物是真正的台灣古早味，2個多月的拍片時間，每天都很期待。
翁章梁表示，縣府未來的重點工作，營造友善影視環境是其一，將透過彙整「場景事件簿」，蒐集縣內最值得取景拍攝的地點給劇組參考，再編列預算補助影視業者，提升影視業者來嘉義取景拍攝的意願﹔山、海、平原等自然風光是嘉義的優勢，還有各種大型活動及民俗節慶，具備相當的多元文化發展成就，歡迎影視業者來嘉義縣，縣府一定全力配合與協助。