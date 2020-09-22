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包場看電影、編經費補助　翁章梁：歡迎影視業者來嘉義

記者邱嘉琪、陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-09-22 11:20:00

翁章梁縣長表示，未來將編列經費補助影視業者，歡迎業者到嘉義來拍片。(圖／記者陳惲朋攝）
▲翁章梁縣長表示，未來將編列經費補助影視業者，歡迎業者到嘉義來拍片。(圖／記者陳惲朋攝）

嘉義縣有山、海、平原等自然風光優勢，所以能吸引網紅、導演們到嘉義取景留影近期上映《消失的情人節》即在2019年到東石、布袋拍攝，昨晚縣長翁章梁就帶領縣府團隊，邀請議員、鄉鎮市長及東石布袋的村里長，以包場方式到秀泰影城觀賞，一起了解影片中的嘉鄉之美。翁章梁表示，未來將編列預算補助影視業者，歡迎影視業者來嘉義。



《消失的情人節》，是一部奇幻愛情喜劇，由億萬導演陳玉勳自編自導，搭配金馬監製葉如芬及李烈聯手打造愛情喜劇金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎的李霈瑜（大霈）領銜演出，詮釋「快女慢男」的新鮮組合，部份場景取自純樸的嘉義東石與布袋漁村。

透過《消失的情人節》劇組專業的運鏡與取景，讓嘉義純樸的景象，在電影中呈現美麗又浪漫的風情，劇組與女主角大霈對嘉義濱海的陽光、空氣與海味印象特別深刻，力推嘉義鮮美滋味的蚵美食與海景。大霈說，來嘉義就有回家的感覺，嘉義的食物是真正的台灣古早味，2個多月的拍片時間，每天都很期待。

▲女主角大霈說，嘉義的美食是真正的古早味，每天都很期待。(圖／記者陳惲朋攝）
▲女主角大霈說，嘉義的美食是真正的古早味，每天都很期待。(圖／記者陳惲朋攝）
翁章梁表示，縣府未來的重點工作，營造友善影視環境是其一，將透過彙整「場景事件簿」，蒐集縣內最值得取景拍攝的地點給劇組參考，再編列預算補助影視業者，提升影視業者來嘉義取景拍攝的意願山、海、平原等自然風光是嘉義的優勢，還有各種大型活動及民俗節慶，具備相當的多元文化發展成就，歡迎影視業者來嘉義縣，縣府一定全力配合與協助。

▲劇中到嘉義海區拍攝的美麗蚵棚風光。(圖／記者陳惲朋翻攝）
▲劇中到嘉義海區拍攝的美麗蚵棚風光。(圖／記者陳惲朋翻攝）
 

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