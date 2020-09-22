新北推動「幼兒程式教育」　讓程式思維從小扎根

新北市長侯友宜今（22）日前往新莊思賢國小附設幼兒園，主持全國首座學前程式教育資源交流中心啟用儀式﹔侯友宜表示，雙語+程式語言的「三語政策」是新北重點教育政策，已經設立10所程式教育種子幼兒園，讓程式語言往下扎根，孩子從小就能學習程式教育。





活動開場，市長與幼兒一同體驗程式語言課程，透過桌遊完成運算思維的考驗，由幼兒頒發「幼兒愛程式」的認證獎狀給市長，成為開幕儀式的亮點﹔侯友宜表示，「雙語+程式語言」的「三語政策」，是新北市的重點教育政策之一，新北早在100年就開始推動各校程式教育，向下延伸到國小一年級，並設立國小、國中、高中程式教育體驗中心，進行各校師資培訓及課程體驗。





侯友宜說，今年更進一步設立學前程式教育資源交流中心，這也是全國首創，讓「程式語言」教育向下扎根到學前教育，他也特別感謝議員及教師會協助，結合地方動能、市府效能以及教師專業等三方的能量，推動種子教師共同備課、社群研討及設備購置，未來會將課程發展的成果，推廣至各幼兒園，讓程式教育自然融入在幼兒的生活課程中。





新北市設立學前程式教育資源交流中心，將運算思維融入益智數學區、語文區、積木區、創藝區等學習區，讓幼兒實際動手操作，從遊戲中學習，除了設置必要的硬體設備，更購置不插電程式桌遊、平板及KIBO積寶機器人，後續將提供各程式教育種子園使用。





新北市資訊教育自國小低年級即發展不插電程式教育課程，並規定於中年級課程中進行一節課以上的資訊教育，為了讓孩子在幼兒階段提早體驗，新北設立10所程式教育種子幼兒園，加上教師會主動推廣課程研發，透過Scratch JR的實際操作，引導幼兒將想法透過程式遊戲具體呈現，幫助幼兒發展運算思維能力，讓新北市的「程式語言」超前佈署，向下扎根到學前教育，讓孩子與科技的接觸不僅是爸媽的手機及平板。





教育局張明文局長說，中文與英文是世界潮流重要的語言，而程式語言是未來重要的語言，除了配合2030新北雙語城計畫推動雙語外，也進一步讓程式語言學習向下延伸，運用融入式與生活化的方式，整合既有的教保課程，推動程式教育學習。這樣的課程不是要讓幼兒園小朋友寫高深的程式，而是利用「玩」當中，培養他們邏輯步驟的思考模式。



