台灣首廟天壇頒獎助學金　26年來捐助近億元

台灣首廟天壇頒發獎助學金今年邁入第26年，今（22）日舉行清寒獎助學金頒發典禮，盼減輕受助家庭學雜費負擔，並鼓勵學生努力向學，台南市長黃偉哲表示，「窮不能窮教育」，對天壇的董監事表示高度的敬意與肯定，希望接受獎學金的同學努力向學，為社會做出貢獻。





今年

獎助學金

120所學校（高中27所、國中32所、國小61所），964位學生受惠，總計發出352萬9000元

▲台南市長黃偉哲、天壇副董事長卓永崇（前排左二）與學生代表合影。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.22）

「每年的獎助學金都有3百多萬元，至今已近上億元」天壇副董事長卓永崇表示，天壇一直秉持著取之社會、回饋社會、關懷清寒家庭及培育優秀人才的理念，透過頒發清寒獎助學金的方式，鼓勵青年學子勤奮向學，使其能夠安心求學，順利完成學業。

▲天壇副董事長卓永崇指出，26年來，天壇共捐助近億元的獎助學金。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.22）

每年申請獎學金的孩子家中，不乏讓人感到不捨的故事，有來自單親、隔代教養、主要負擔經濟者生病的家庭，所幸有些孩子非常上進，半工半讀減輕家中的經濟重擔；今年更因新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，影響各行各業，部分申請獎學金的學生，其家庭也因疫情影響工作及收入，導致經濟出現問題。

天壇辦理社會公益慈善救助，包括歲末送暖慰問金、清寒獎助學金、老人養護中心、讀書館、幸福人生教室、天壇學苑，以及配合市政府的各項社會慈善捐贈，每年均獲內政部及台南市政府頒發「興辦公益慈善暨社會教化績優宗教」殊榮。