台灣首廟天壇頒獎助學金　26年來捐助近億元

台灣首廟天壇頒發獎助學金今年邁入第26年，今（22）日舉行清寒獎助學金頒發典禮，盼減輕受助家庭學雜費負擔，並鼓勵學生努力向學，台南市長黃偉哲表示，「窮不能窮教育」，對天壇的董監事表示高度的敬意與肯定，希望接受獎學金的同學努力向學，為社會做出貢獻。
今年台灣首廟天壇獎助學金頒發全市高中、國中、小學，共120所學校（高中27所、國中32所、國小61所），964位學生受惠，總計發出352萬9000元。
黃偉哲指出，台灣首廟天壇從民國84年至今，頒發獎助學金已25年，今年是第26年，頒發的獎助學金共約9千多萬，栽培許多優秀的學子，「窮不能窮教育」，天壇不僅持續這樣的義舉，今年更捐助3百萬給南市府做防疫工作，黃偉哲對天壇的董監事表示高度的敬意與肯定，同時，希望接受獎學金的同學努力向學，為社會做出貢獻、回饋鄉里。
「每年的獎助學金都有3百多萬元，至今已近上億元」天壇副董事長卓永崇表示，天壇一直秉持著取之社會、回饋社會、關懷清寒家庭及培育優秀人才的理念，透過頒發清寒獎助學金的方式，鼓勵青年學子勤奮向學，使其能夠安心求學，順利完成學業。
每年申請獎學金的孩子家中，不乏讓人感到不捨的故事，有來自單親、隔代教養、主要負擔經濟者生病的家庭，所幸有些孩子非常上進，半工半讀減輕家中的經濟重擔；今年更因新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，影響各行各業，部分申請獎學金的學生，其家庭也因疫情影響工作及收入，導致經濟出現問題。
天壇辦理社會公益慈善救助，包括歲末送暖慰問金、清寒獎助學金、老人養護中心、讀書館、幸福人生教室、天壇學苑，以及配合市政府的各項社會慈善捐贈，每年均獲內政部及台南市政府頒發「興辦公益慈善暨社會教化績優宗教」殊榮。