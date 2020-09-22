勞工錄取後雇主反悔　新北仲裁「不合法」

小婷(化名)4月到貿易公司面試國貿開發專員職缺，4月9日透過E-MAIL獲得錄聘通知後，16日回覆公司接受聘用，當天向原公司提出辭職，不料，事後公司以報到時間太晚為由，取消錄取通知，經新北市仲裁結果，公司拒絕錄用沒有理由，必須給付3個月試用期工資。
公司16日回覆接受聘用，小婷依郵件通知所載可彈性選擇報到時間的意旨，詢問公司可否延至5月25日報到時，公司4月17日以「因您提出延後報到，在這段空窗期變數過大，無法接受要求」為由，取消錄取通知，讓小婷一整個大傻眼。
兩頭落空、頓時陷入失業的小婷，只好趕快向勞工局求助，但是勞資爭議調解結果不成立，眼看接下來除了成立機率不大的第二次調解，最後只能上法院提告維護權益；經調解人建議勞資雙方，運用比訴訟更快速且免費的「仲裁」來解決爭議，由3位學者專家籌組委員會來作公正裁判，最後獲得勞資雙方的信賴同意交付仲裁。
本案經劉師婷律師、林振煌律師及邱駿彥教授組成仲裁委員會，召開2次會議後作成仲裁判斷書，委員認定公司已發錄聘通知在先，雙方勞動契約在勞方4月16日回復承諾時即告成立。
仲裁委員會認為，小婷承諾時提及延後報到一事，係基於人事發出錄取通知所載「報到日期若需更改，也可隨時與我聯絡」等語，且公司同一天同日也有在104求才網站將「錄取通知內的報到時間5月11日為暫訂，將以您確認後回覆可報到時間為主」等訊息留予勞方，明顯並未拒絕被聘，因此資方事後取消錄取，是不合法終止勞動契約。
由於4月17日勞方有回覆願配合原定時間報到，因此仲裁判斷公司應自5月11日至8月10日止，即原定報到日至試用期滿共3個月期間，照給勞方薪資16萬8000元，理由係以公司受領勞務遲延(民法第234、235條及第487條)，即預示拒絕小婷提供勞務，小婷可不用補服勞務照領工資。
勞工局長陳瑞嘉表示，今年截至8月止，勞工局受理32件仲裁申請案，較去年同期增加9件，已協助勞工爭取金額達403萬元，受理件數居全國第一，上半年案件量更占全國7成。
勞工局提醒民眾，如調解不成立，雙方仍可共同申請交付仲裁，亦可不經由調解程序直接申請仲裁。勞資爭議經仲裁判斷，與法院確定判決有同一效力，程序便利，又能節省勞力、時間及費用。