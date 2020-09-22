勞工錄取後雇主反悔　新北仲裁「不合法」

小婷(化名)4月到貿易公司面試國貿開發專員職缺，4月9日透過E-MAIL獲得錄聘通知後，16日回覆公司接受聘用，當天向原公司提出辭職，不料，事後公司以報到時間太晚為由，取消錄取通知，經新北市仲裁結果，公司拒絕錄用沒有理由，必須給付3個月試用期工資。



