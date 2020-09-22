高雄市110年度總預算案　陳其邁：檢討青創基金執行效率

高雄市長陳其邁上任三週即火速調整並審定總預算案，陳其邁指出，預算的編列除了從去年舉債64億降到今年62億，最重要是要擴大經濟及改善基礎建設；針對過去青創基金執行成效不佳，也責成羅達生副市長必須整合創業補助、新創事業貸款等，先幫年輕人規劃好。



