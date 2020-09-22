高雄市110年度總預算案　陳其邁：檢討青創基金執行效率

高雄市長陳其邁上任三週即火速調整並審定總預算案，陳其邁指出，預算的編列除了從去年舉債64億降到今年62億，最重要是要擴大經濟及改善基礎建設；針對過去青創基金執行成效不佳，也責成羅達生副市長必須整合創業補助、新創事業貸款等，先幫年輕人規劃好。
高雄市110年度總預算案規模1,564億元較109年度成長58億元約4%，創縣市合併以來新高。歲入編列約1,461億元，歲出編列約1,524億元，歲入出差短63億元編列公債及賒借收入弭平，連續10年下降，淨舉債數減少1.5億元。
陳其邁表示，鐵路地下化、捷運路網部分今年編列了31億，比109年增加近11億元，對於路平、路燈、排水清疏及公園管理等常年例行的基礎建設的部分則增加到25億，較109年增加1.6億元，有些城市建設墊付部分則需要爭取中央補助，希望藍綠在前瞻預算編列，立法院國民黨黨團也能夠支持行政院前瞻基礎建設計畫。
陳其邁強調，產業轉型、促進就業仍是施政最重要的目標，所以今年編列兩千萬給智慧智慧城市推動委員會，希望藉由專案辦公室整合不管是5G、AI等應用服務方案，在前瞻基礎建設的數位建設裡，也有一些專案計劃補助，希望能爭取更多中央預算，來支持城市的數位轉型。
針對青創基金部分，陳其邁則認為過去的執行效果非常不好，今年還是挹注一億，但重點是在檢討執行效率，所以他也要求青年局必須盤點手上的預算，中央有六百億的青創資金、中小企業也有相關的貸款，怎麼樣去做一些整合，才能夠讓年輕人創業時在前幾輪資金的取得能有足夠的資源，現也已責成羅達生副市長必須整合相關的創業的補助、新創事業貸款，先幫年輕人規劃好，讓他們可以取得更多的資源。