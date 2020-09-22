嘉義縣規劃臺灣文化日　十月藝文體驗集章贈禮

嘉義縣政府特色規劃今年臺灣文化日系列活動，不只紀念過去為文化努力的偉人們，更希望將文化體驗帶到日常當中，22日縣長翁章梁化身歷史劇舞蹈主角親身宣傳，民眾於10月1日至24日前往嘉義縣各地方文化館集滿2個章及觀賞演藝活動集1個章，可獲得精心設計的多功能保冷野餐墊好禮。





▲縣長翁章梁化身歷史歌舞劇主角親身宣傳嘉義縣臺灣文化日系列活動，參與藝文體驗集章可獲得保冷野餐墊。（圖／任禮清攝 2020.09.22）