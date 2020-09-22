嘉義縣規劃臺灣文化日　十月藝文體驗集章贈禮

嘉義縣政府特色規劃今年臺灣文化日系列活動，不只紀念過去為文化努力的偉人們，更希望將文化體驗帶到日常當中，22日縣長翁章梁化身歷史劇舞蹈主角親身宣傳，民眾於10月1日至24日前往嘉義縣各地方文化館集滿2個章及觀賞演藝活動集1個章，可獲得精心設計的多功能保冷野餐墊好禮。
文化觀光局表示，「臺灣文化日」是為紀念1920年代成立的「臺灣文化協會」，日治時期以啟蒙臺灣文化為目的的組織，後來政府訂10月17日為文化日，今年將融入生活體驗行程規劃系列活動，有布袋靠海曬鹽的洲南鹽場，有靠山阿里山的1913日式舊事所，有梅山張文環文學館和中埔嘉檳文化館展現地方文學、知識及高山茶文化，新港、溪口是地方文化館最密集的核心地帶，有新港閱讀館、新港25號倉庫、新港香藝文化館和溪口文化生活館呈現地方藝文、閩客文化和特色產業。
翁章梁親自化身歷史歌舞劇主角宣傳，他說，10月1日至10月24日，只要前往嘉義縣各地方文化館集滿2個章及觀賞演藝活動集1個章，集滿3個章就可以獲得精心設計的「Q Chiayi多功能保冷野餐墊」親切好禮，讓大家能常常與親朋好友交流感情，帶著嘉義縣的故事到各地購物、野餐旅行，讓更多的人看見豐富的嘉義，翁章梁強調政府2001年宣布每年的10月17日為臺灣文化日，不只紀念文化協會成立的這一天，更希望文化成為持續推動臺灣前進的力量。
翁章梁說，嘉義縣幅員廣闊，地方文化館從靠海的洲南鹽場，到靠山的梅山張文環文學館，以及平原地區的新港25號倉庫、新港香藝文化館、溪口文化生活館，都呈現了各自不同的產業、生活和文化特色，歡迎大家一起走訪文化館，深入探索嘉義，搜集更多嘉義動人的小故事。
文化觀光局指出，臺灣文化日活動將結合地方文化館與表演藝術，推出靜態的地方文史及動態的藝文力量，表演藝術演出團體有阮劇團、雯翔舞團，也有在廟會廣場演出的五洲勝閣和神奇樂坊。