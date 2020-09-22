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嘉義縣規劃臺灣文化日　十月藝文體驗集章贈禮

記者任禮清/嘉義報導

calendar_today2020-09-22 18:50:00

嘉縣紀念臺灣文化日藝文體驗
▲嘉義縣規劃今年十月的臺灣文化日系列活動不只要紀念，更連結鄉鎮市文化館巧思文化體驗帶到日常當中。（圖／任禮清攝 2020.09.22）

嘉義縣政府特色規劃今年臺灣文化日系列活動，不只紀念過去為文化努力的偉人們，更希望將文化體驗帶到日常當中，22日縣長翁章梁化身歷史劇舞蹈主角親身宣傳，民眾於10月1日至24日前往嘉義縣各地方文化館集滿2個章及觀賞演藝活動集1個章，可獲得精心設計的多功能保冷野餐墊好禮。



文化觀光局表示，「臺灣文化日」是為紀念1920年代成立的「臺灣文化協會」，日治時期以啟蒙臺灣文化為目的的組織，後來政府訂10月17日為文化日，今年將融入生活體驗行程規劃系列活動，有布袋靠海曬鹽的洲南鹽場，有靠山阿里山的1913日式舊事所，有梅山張文環文學館和中埔嘉檳文化館展現地方文學、知識及高山茶文化，新港、溪口是地方文化館最密集的核心地帶，有新港閱讀館、新港25號倉庫、新港香藝文化館和溪口文化生活館呈現地方藝文、閩客文化和特色產業。

▲縣長翁章梁化身歷史歌舞劇主角親身宣傳嘉義縣臺灣文化日系列活動，參與藝文體驗集章可獲得保冷野餐墊。（圖／任禮清攝
▲縣長翁章梁化身歷史歌舞劇主角親身宣傳嘉義縣臺灣文化日系列活動，參與藝文體驗集章可獲得保冷野餐墊。（圖／任禮清攝 2020.09.22）
翁章梁親自化身歷史歌舞劇主角宣傳，他說，10月1日至10月24日，只要前往嘉義縣各地方文化館集滿2個章及觀賞演藝活動集1個章，集滿3個章就可以獲得精心設計的「Q Chiayi多功能保冷野餐墊」親切好禮，讓大家能常常與親朋好友交流感情，帶著嘉義縣的故事到各地購物、野餐旅行，讓更多的人看見豐富的嘉義，翁章梁強調政府2001年宣布每年的10月17日為臺灣文化日，不只紀念文化協會成立的這一天，更希望文化成為持續推動臺灣前進的力量。

翁章梁說，嘉義縣幅員廣闊，地方文化館從靠海的洲南鹽場，到靠山的梅山張文環文學館，以及平原地區的新港25號倉庫、新港香藝文化館、溪口文化生活館，都呈現了各自不同的產業、生活和文化特色，歡迎大家一起走訪文化館，深入探索嘉義，搜集更多嘉義動人的小故事。

▲嘉義縣臺灣文化日系列活動將融入前往各鄉鎮市藝文生活體驗行程，搜集更多嘉義動人的小故事。（圖／任禮清攝
▲嘉義縣臺灣文化日系列活動將融入前往各鄉鎮市藝文生活體驗行程，搜集更多嘉義動人的小故事。（圖／任禮清攝 2020.09.22）
文化觀光局指出，臺灣文化日活動將結合地方文化館與表演藝術，推出靜態的地方文史及動態的藝文力量，表演藝術演出團體有阮劇團、雯翔舞團，也有在廟會廣場演出的五洲勝閣和神奇樂坊。

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