中市府推動商圈優化　東協廣場異國風成偽出國首選

台中市政府經發局為重振中區繁華榮景，去年底起針對東協廣場、繼光街商圈、電子街商圈、自由路商圈等周邊店家，推動商圈店家優化及輔導培育計畫，近一年來，各店家透過改造展現全新風貌外，業績明顯成長﹔經發局呼籲民眾利用中秋連假逛商圈，不必出國，東協廣場異國風就能體驗偽出國樂趣。
經發局說明，「商圈店家優化及輔導培育計畫」在經濟部中小企業處挹注下，自108年10月至今，執行近一年時間，透過商圈店家輔導、空間優化到導覽體驗遊程串聯等，強化商圈特色與店家經營質感﹔今（22）日在東協廣場舉辦成果發表會，首映「品味異文化。串城慢漫賞。點亮新東協」成果影片，紀錄近一年藉由推動計畫，也將商圈店家改造後的新風貌完整呈現。
以東協廣場的「Hello! Viet Nam河內美食」為例，經由改造後，環境變得明亮乾淨，強化的越南風情也很吸睛，加上口味道地及用料大方，成為商圈必吃名店﹔其次，位於繼光商圈的「美惠臭豆腐」，透過設計師巧手，將平凡的天花板、餐桌化為臭豆腐形象，讓平民小吃也有高級感受。
另外，重新翻修櫥窗及店家陳列櫃的「大匠作家飾」，搖身一變成為精緻的小型美術館，還有一群熱愛台灣的新住民姐妹籌組新移民協會，採用溫潤木質打造愜意舒適空間及拍照打卡牆面，大幅提升空間運用與互動性。總計遴選商圈8家在地及異國商店進行空間改造，成效卓然。
經發局長張峯源說，全台有超過70萬名移工，台中市移工人數僅次於桃園市，居全台第二高。每逢周末假日，東協廣場林立的東南亞商店及美食，吸引大量移工湧入，商機龐大。此次，藉由優化改造工程，更是點亮新東協，提供優質友善服務品質，在邊境管制之際，不能出國，走一趟東協廣場，也是一種全新的偽出國體驗。