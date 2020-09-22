將軍吼再加碼　將軍火音樂節927煙火閃耀漁港夜空

每年的將軍吼音樂節總是吸引上萬人潮，民眾拜託市府再加碼舉辦一場，黃偉哲從善如流，維持將軍吼一貫搖滾風格，2020將軍火音樂節9/27即將結合15分鐘的花火秀，先為國慶煙火暖身，魏嘉瑩、萬芳、邱鋒澤與婁峻碩都將登場，壓軸「八三夭」樂團將帶來神劇「想見你」片尾曲嗨翻漁港。





今(9/22)日記者會請到新生代嘻哈天才婁峻碩帶來暖身表演，婁峻碩表示他超愛台南，上周也剛來台南玩，逛了夜市並推薦必喝牛肉湯、虱目魚粥、香腸及麻豆文旦，記者會也由市長、議長共同上台提筆於祝福詞「疫情退散．永保安康、人樂豐年．活動成功」紙張上親筆簽名並貼於花火彈上，預祝永保安康及活動圓滿成功，也同時祈願疫情速速退散。



▲議長郭信良(左)、台南市長黃偉哲(右)共同上台提筆於祝福詞「疫情退散．永保安康、人樂豐年．活動成功」（圖／記者林怡孜攝，2020,09,22）

黃偉哲表示，歡迎市民朋友及全國遊客一起來吹海風、聽音樂、看花火、品嚐在地海味美食、輕鬆逛胖卡市集，感受將軍漁港獨特的音樂花火盛會，來台南玩還可抽房子，台南好禮月月抽活動截至今日活動登錄金額已突破23.35億，議長郭信良表示，國慶焰火首次在台南舉辦，府會共識擴大舉辦慶祝活動，在將軍漁港增加一場次焰火施放，短短15分鐘，預計施放1萬6千多發，媲美國慶煙火，為國慶焰火暖身，也讓全國民眾能欣賞台南不同景點的焰火美景，刺激台南觀光消費及旅遊，也讓全國民眾一起歡慶國慶。





交通局為方便民眾，除了公車班次外也加開佳里站至將軍漁港來回各6班加班車，並於晚間9點安排4班車同時返回佳里站，另有2班車提供晚離開的民眾搭乘。此外，KLOOK也推出台南高鐵站/台南火車站往返將軍漁港的接駁專車線上預約服務，活動詳情請上台南旅遊、台南夏日音樂節活動粉絲專頁。



