台中公車優惠明年推新制　市民優先、外縣市民眾排除

台中捷運綠線年底通車，台中進入交通新紀元，行之有年的公車優惠政策將有重大變革，市府交通局長葉昭甫今天宣布，明年元旦起改採「乘車優惠、市民優先」新制，雙十公車優惠對象，僅限台中市民，外縣市民眾排除，並以三個月時間，協助市民完成電子票證綁卡認證。
葉昭甫局長今天在市政會議公布公車優惠新政策。葉局長表示，公車人口一年超過1.3億人次，約3成是外縣市民眾，今年底捷運綠線將通車，公車優惠政策階段性任務完成，加上免費公車經費龐大，一年達28.45億，整體考量後，110年元月起，乘車優惠，市民優先，外縣市不再免費。
葉昭甫指出，台中市新公車優惠政策明年實施，為了更有效運用市府資源，雙十公車優惠政策將繼續推動，只是優惠對象以設籍台中市民，和在台中就讀學生，設籍台中新住民配偶為限，非台中市民，則依照搭乘里程數分全票及半票乘坐，不再免費優待。
葉昭甫指出，將以三個月時間，協助市民完成電子票證綁卡認證，由於學生是主要公車族群，市府將主動到校園協助辦理，包括悠遊卡，一卡通，敬老愛心卡，愛金卡等，都可綁卡。一般市民則可到區公所，戶政事務所，捷運站，圖書館等地點辦理。
至於6歲到12歲小學生，多數沒有電子票證，因應新公車優惠政策，市府會主動進入校園致贈電子票證，一併辦理綁卡，確認乘車優惠，市民優先政策能順利上路，市府統計，新公車優惠政策上路後，一年約可省下8億元，讓資源做更有效運用，以建構完整公車路網。