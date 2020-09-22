台中百貨周年慶戰火延燒　百貨龍頭25日壓軸加入戰局

台中市百貨周年慶戰火於月中點燃，壓軸的新光三越台中店25日推出預購會加入戰局，10月1日正式開打，搶攻雙連假商機，整檔25天業績目標挑戰41億元，歡慶20周年的新光三越台中店，促銷力道強勁，史無前例降低滿仟送佰門檻外，更大手筆引進70多家新櫃強化陣容。





台中四家大型百貨，包括中友、大遠百及廣三SOGO，不約而同於9月10日舉辦預購會後，中友及廣三SOGO搶先在16日正式登場，台中大遠百訂24日開打，壓軸的新光三越台中店老神在在，25日先辦預購會後，10月1日正式登場，看好中秋節及雙十節雙連假報復性消費商機，25天要攻下41億業績，較去年成長3% 。



▲台中百貨周年慶戰火延燒 ，百貨龍頭新光三越台中店殺很大，APP不限金額即可參加機車抽獎，刺激消費力。（圖／金武鳳攝，2020.9.22)

新光三越台中店表示，20周年慶第一波推出化妝品單筆滿2000送200、全館單筆滿3000送300，有別以往滿5000送500，門檻降低，吸引更多年輕族群，與超人氣的寶可夢聯名合作，消費滿2000以上，即可將地墊等好禮帶回家。





新光三越台中店是台中百貨業龍頭，近年來，單店年營業額維持190餘億左右。今年因疫情邊境管制，民眾不能出國，國際精品及化妝品業績大幅成長。看好後疫情報復性消費商機旺，除了周年慶業績力拼41億外，在周年慶業績加持下，年營業目標也力拼衝出200億佳績，為百貨業締造新紀錄。





為此，促銷力道加大外，全店微調導入新櫃逾70家，包括亞太區運動名店JORDAN、紐約輕奢時尚Tory Burch、複合式美妝Beauty Stage，以及吉卜力週邊商品專賣店橡子共和國等全新進駐。



